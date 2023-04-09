Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 9 апреля 2023

Оповещение о Луне

19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 5:00 до 9:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не забивайте голову проблемами. Вместо этого успокойтесь и расслабьтесь. Сегодня у вас твердое мнение, особенно о политике, религии, философии, национальных проблемах. Это может привести к конфронтации с кем-то постарше. Кому это нужно?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы никогда не равнодушны к деньгам, потому что вы финансовый волшебник Зодиака. (Имейте в виду, что многие другие знаки также не случайны в отношении денег.) Избегайте сегодня споров о совместном имуществе, наследстве и долгах, которые могут вызвать сильные чувства. Так было всегда.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что в общении с другими вам придется идти больше на уступки и компромисс. Имейте это в виду. Между тем споры с авторитетными лицами могут обостриться. Будьте благоразумны. Используйте здравый смысл, чтобы избежать неприятных столкновений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Столкновение мнений, верований и представлений о религии, идеологии, политике — чего угодно — вероятно, сегодня. На самом деле, это может быть связано с работой. Поскольку Луна танцует с Плутоном, люди будут испытывать сильные чувства по поводу этих дискуссий. Охладите свои моторы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми. Власть, правила и нормы, особенно связанные с собственностью и финансами, сегодня могут создать проблему. Между тем, у тех, кто причастен к этому, будут сильные чувства по этому поводу. Будьте снисходительны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня могут возникнуть семейные споры, особенно с кем-то старше или авторитетной фигурой. Иногда лучше ладить, чтобы сохранить мир. Конечно, дома чувства накаляются. Взгляните на вещи в перспективе. Будет ли это иметь значение через 10 лет?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не критикуйте сегодня других, даже в мыслях (если можете). Негативные эмоции и критика приведут к ссорам, которые испортят вам день. Ваша цель — провести приятный день. Имейте это в виду. Напомните себе, какова ваша цель, чтобы вы были счастливы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня могут возникнуть споры о расходах, связанных с детьми, социальными мероприятиями, отпуском или спортивным мероприятием. (Многие вещи могут спровоцировать денежные споры.) Однако сегодня они перерастут в эмоциональные сцены, которые никому не принесут пользы. Что хорошего в этом? Будьте миротворцем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть эмоциональны сегодня — очень сильно, потому что Луна в вашем знаке танцует с Плутоном. Между тем сегодня могут возникнуть трудности с членами семьи, особенно с родителями или старшими авторитетными фигурами. Вы можете быть частью проблемы; вы можете быть частью решения. Ваш выбор.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сложный день для вас, потому что что-то, происходящее за кулисами, может вас раздражать, но вы не можете говорить об этом. Естественно, вы будете медленно кипятиться. Отпустите это, потому что сегодня семейные мероприятия и общение с детьми действительно могут быть теплыми и приятными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Денежные ссоры с другом или группой могут испортить сегодняшние дела. На самом деле, что бы ни случилось, вы получите свое. Вы не можете игнорировать это по какой-то причине. Подумайте, каков ваш выбор. Вы можете игнорировать это и иметь счастливый день. Или вы можете вызвать спор и быть несчастными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня будет сложно иметь дело с авторитетными фигурами. Кроме того, эти вызовы могут быть публичными. (Ссора в лифте?) Старайтесь сохранять спокойствие. Не попадайтесь на удочку. Если расстроитесь вы, расстроятся и другие, а кто выиграет? Никто.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Кондулайнен (1958) и певица Альбина Джанабаева (1979) отмечают свой день рождения сегодня. Вы страстный и авантюрный. Неизменно, другие поражены вашим обаянием. Вы всегда говорите то, что думаете. В этом году темпы медленнее. Можно отдохнуть. Дайте себе шанс омолодиться и сосредоточиться на своих потребностях и тех отношениях, которые делают вас счастливыми.