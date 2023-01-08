Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 8 января 2023

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это игривый, веселый день. Наслаждайтесь болтовней с другими и принимайте приглашения пообщаться. Родитель, начальник или кто-то из начальства (включая полицию) вас сегодня удивит. Приготовьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок сегодня изменятся. Они могут быть отменены или отложены, или наоборот, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. По иронии судьбы, сегодня вам действительно хочется посидеть дома. Ожидайте, что вы будете связаны с женщиной-членом семьи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте банковские вопросы и все, что связано с общей собственностью и наследством, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Вы дремлете, вы проиграли! Между тем, это напряженный, стремительный день, наполненный встречами, поручениями и обсуждениями с братьями, сестрами и родственниками.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ожидайте сюрприза от супруга, партнера или близкого друга. Может быть, кто-то из прошлого, даже бывший партнер? Это означает, что вы должны оставаться на ногах. Возможно, именно поэтому сегодня вы сосредоточены на деньгах, денежном потоке и своем имуществе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, а это значит, что у вас будет повышенная эмоциональная реакция на все, что вас окружает. Однако хорошая новость заключается в том, что ваша удача будет немного лучше, чем у всех остальных. Сюрприз может повлиять на вашу работу, вашего питомца или ваше здоровье сегодня. Будьте начеку!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть особенно бдительными, потому что в этот день с вашими детьми может произойти несчастный случай. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. То же самое для спорта. (Остерегайтесь несчастных случаев.) Найдите сегодня немного времени для уединения и тишины, если можете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Может сломаться мелкая бытовая техника, или может произойти мелкая поломка, или кто-то нежданный может постучать в вашу дверь? Обязательно произойдет (или сломается) что-то неожиданное, что создаст сбой в вашем дне. Между тем, разговор с подругой может иметь большое значение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. С другой стороны, у вас могут возникнуть внезапные гениальные идеи? Между тем, знайте, что люди замечают вас сегодня. На самом деле, они могут даже знать подробности вашей личной жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за деньгами, денежным потоком и своим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Во что бы то ни стало, путешествуйте или делайте что-то другое сегодня, потому что вам нужно сменить обстановку. Вы хотите приключений!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте сюрпризов и неожиданных задержек и прерываний вашего дня. Они могут относиться к чему-то или кому-то из вашего прошлого. Будьте умнее и дайте себе дополнительное время, независимо от того, что вы делаете, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. Оставайтесь сосредоточенными и будьте терпеливы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то, происходящее за кулисами, может дать вам прозрение или внезапное осознание чего-то. По общему признанию, это также может прервать ваш день. Сегодня вы должны сотрудничать с другими и идти вместе, чтобы ладить, потому что Луна находится напротив вашего знака. Ничего страшного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то скажет или сделает что-то, что удивит вас сегодня. Этот человек может быть моложе или может быть кем-то из вашего прошлого. Будьте начеку, чтобы быть готовым к неожиданностям. Возможно, что бы ни случилось, заставит вас переосмыслить будущие цели? А пока потрудитесь сегодня. Помогите кому-нибудь.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, автор песен Дэвид Боуи (1947-2016) и актриса Марина Неёлова (1947) родились в этот день. Вы тщательный планировщик. У вас отличное чувство юмора. Хотя вы можете проецировать публичную персону, вы частное лицо. Вы никогда не бываете случайны: все имеет значение. Найдите время в этом году, чтобы обновить свои духовные или религиозные убеждения. Изучите философии, которые помогут вам лучше понять себя. Это прекрасный год, чтобы узнать что-то новое.