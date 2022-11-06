Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 6 ноября 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок сегодня после 17:15. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас может быть оживленная дискуссия с кем-то постарше или с авторитетом. Они могут впечатлить вас своими взглядами или наоборот, вы можете произвести впечатление на них. Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Вам не нужно ничего доказывать. Расслабляйтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас есть умственная и эмоциональная энергия, чтобы исследовать или искать ответы на вопросы, которые у вас есть. Возможно, вы будете взволнованы или встревожены тем, что узнаете. Это может даже привести к спору с кем-то о политике, религии или расовых вопросах. Не горячитесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Можно ожидать оживленной дискуссии с кем-нибудь (возможно, с человеком в группе). Это может быть связано с будущими целями или общением с людьми из других культур и стран. Кто-то старше или более опытный может внести свой вклад для вас. Избегайте ссор из-за общей собственности и разных ценностей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди замечают вас сегодня, особенно родители, начальники, учителя, VIP-персоны и полиция. Помните об этом. Если вам придется столкнуться с авторитетными фигурами, будьте вежливы, даже если у вас будет искушение вступить с ними в конфликт или агрессивно разъяснить свою позицию. (Помните, что лучше для вас.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас много умственной энергии для изучения новых идей. Эта же энергия может относиться к вашему желанию путешествовать и исследовать новые места. Однако держитесь подальше от спорных тем, которые могут привести к спорам о политике, религии или национальных проблемах.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас есть определенные представления о том, как вы хотите решить проблему, связанную с общей собственностью, наследством, вопросами страхования или чем-то, что связано с богатством и ресурсами партнера или кого-либо еще. На самом деле, вы готовы защищать то, что хотите. Действуйте осторожно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что происходит в течение 2,5 дней каждого месяца. Когда это происходит, вы должны уступить место другим. Вы должны сотрудничать и идти на компромисс. Не бойтесь, через две недели, когда Луна будет в вашем знаке, людям придется сотрудничать с вами. Вот как это работает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете многого добиться сегодня, потому что у вас есть энергия и драйв. Вы готовы работать, а также готовы сделать что-то для будущего, особенно таким образом, чтобы это повлияло на ваш дом и семью. Поэтому не тратьте время на споры с ежедневными контактами. Будьте умным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По сути, вы сегодня в игривом настроении. В идеале вы можете заняться спортом и мероприятиями на свежем воздухе, а также весело провести время с детьми. Тем не менее, романтические споры и силовые игры могут испортить вам шанс повеселиться. Но это всегда ваш выбор. (И это, вероятно, связано с вашим эго.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня состоится беседа с членом семьи, возможно, с кем-то постарше или с авторитетным положением. Это может быть связано с обязанностями, финансовыми взносами или тем, как что-то будет сделано, особенно с тем, как что-то может улучшить ситуацию. Тем не менее, избегайте битв эго.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения с другими людьми сегодня будут оживленными, особенно если в них участвуют ваши дети или вы обсуждаете вопросы, связанные со спортом, миром развлечений и отдыхом. Вы хотите практичное решение, но почему-то кажется, что что-то создает для вас препятствия. Идите осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы — ваша главная забота сегодня, возможно, как вы можете увеличить свой заработок или работать за кулисами — что-то в этом роде. Это может быть связано с некоторым стрессом и хаотичной деятельностью дома. (Деньги не всегда являются решением, хотя на первый взгляд так и кажется.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Эмма Стоун (1988) и актёр Александр Носик (1971) отмечают свой день рождения сегодня. Вы энергичны, уверены в себе и полны энтузиазма. Вы сосредоточены и преданы тому, что делаете, потому что хотите добиться успеха. Это год захватывающих перемен, которые могут принести вам большую личную свободу. Важно действовать быстро и доверять своей интуиции. Путешествуйте, если это возможно.