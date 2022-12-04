Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 4 декабря 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 7:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это тот день, когда разумно довериться своему паучьему чутью. Другими словами, если ваши инстинкты или ваша интуиция подсказывает вам, что происходит что-то подозрительное — так оно и есть! Слушай этот тихий голос у себя на плече. Дважды проверьте планы поездок. Политические дискуссии могут быть пустословием.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке. Когда это происходит (2,5 дня в месяц), это усиливает ваши эмоции, но также и привлекает к вам удачу. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? Между тем, дважды проверьте финансовые вопросы, особенно в отношении банковского дела и общей собственности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не думайте, что инструкции или информация от авторитетных лиц — боссов, родителей, учителей и полиции — обязательно верны, потому что вы можете действовать на основе ложной информации. Это может быть связано с ошибкой, или некомпетентностью, или желанием манипулировать вами или обмануть вас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте особенно ясны и осторожны во всем, что вы делаете сегодня, что связано с вашим питомцем, вашим здоровьем и вашей работой. Я говорю это потому, что есть место не только для путаницы и непонимания, но и возможность обмана. Скорее всего, это неверное предположение. Уточните все! Предполагать ничего.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть разочарованы романтикой. Возможно, светское мероприятие тоже разочарует? Помните, что в романтических отношениях, как и в отношениях с детьми, возможны ложные ожидания, непонимание и даже обман. Знайте, где ваши дети в любое время сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны с членами семьи сегодня, потому что Нептун может создать некоторую путаницу. В лучшем случае Нептун невероятно идеалистичен и настолько тонок, что можно упустить главное. В худшем случае Нептун — обманчивая манипуляция. Держите руки в чистоте сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте особенно осторожны во всех своих коммуникациях с другими сегодня, потому что вас могут неправильно понять. Или, возможно, вы неправильно поймете кого-то другого, особенно если будете делать предположения. Сегодня происходит много неразберихи. (А в некоторых случаях это делается намеренно.) Будьте бдительны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны с наличными или ведите финансовые переговоры сегодня, потому что какая-то путаница или обман могут стоить вам денег. (Нехорошо!). Если вы делаете покупки, сохраняйте чеки (и коробку) на случай, если вы передумаете после того, как вернетесь домой. Сегодня все неясно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Убедитесь, что вы реалистичны сегодня, когда имеете дело с другими людьми, особенно с романтическими партнерами и любимыми. Вы можете ожидать слишком многого. Или вы можете быть разочарованы, потому что вы не заявили о своих ожиданиях? Некоторые могут даже столкнуться с разрывом отношений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Действуйте осторожно, потому что что-то, происходящее за кулисами, может вызвать у вас опасения или нервозность. Или это может быть что-то скрытное, что может повлиять на вас. (Скрытый роман?) Не позволяйте никому обмануть вас. Не соглашайтесь ни на что, если вы немного колеблетесь. Оставайтесь ответственными за свой мир.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете разочароваться в друге. Если да, то вы должны спросить себя, были ли ваши ожидания от этого человека реалистичными? Они могут чувствовать себя сбитыми с толку вами? Мы все хрупкие смертные, сражающиеся на этой мрачной равнине.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Опять же, вы можете чувствовать себя сбитым с толку сегодня, разговаривая с начальниками, родителями или авторитетными лицами (включая полицию). Попытайтесь определить, в основе путаницы лежит некомпетентность и непонимание, или же это преднамеренный обман. Убедитесь, что вы знаете, с кем вы имеете дело сегодня. Ничего не предпринимайте, если чувствуете нерешительность.

Если ваш день рождения сегодня

Математик Яков Перельман (1882-1942) и легкоатлет Сергей Бубка (1963) родились в этот день. Вы очень независимы. На самом деле, вы гордитесь тем, что отличаетесь от других и делаете все по-своему. Вы рисковый человек, которого некоторые могут счесть эксцентричным. В этом году важно создать прочную основу в своей жизни. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Будьте организованы.