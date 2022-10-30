Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 30 октября 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваши отношения с родителем или начальником могут удивить вас сегодня. Они могут сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. (Или вы можете сделать что-то неожиданное для себя.) Не бойтесь расправить крылья и взять немного силы. Изложите свои взгляды. Вы прирожденный лидер и не боитесь брать на себя командование.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданная возможность путешествовать сегодня может быть захватывающей. Возможно, речь идет о планах путешествий на будущее? Это также отличный день, чтобы познакомиться с людьми из других культур и разных стран, чтобы вас могли вдохновить новые идеи и разные способы ведения дел.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте банковские ситуации, особенно все, что связано с общей собственностью, долгами или страховыми вопросами, потому что вас может ждать небольшой сюрприз. Когда дело доходит до денег, держите руку на пульсе, чтобы вас не застали спящим у выключателя.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте восприимчивы ко всему, что ваш партнер или близкий друг может предложить сегодня, потому что сегодня созрело для чего-то неожиданного. Будьте готовы согласиться с новым предложением, которое может оказаться для вас чем-то новым и необычным. Вырваться из своей бархатной колеи. Это может быть так же просто, как попробовать новый рецепт?

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то, связанное с вашим питомцем или возможно, с вашим здоровьем, может открыть для вас новую информацию или новые возможности сегодня. Точно так же некоторые из вас могут быть удивлены чем-то, связанным с вашей работой. Возможно, ваш рабочий день прерван. Возможно, у него есть новые возможности?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны помнить о своих детях сегодня, потому что это день, который слегка подвержен несчастным случаям для их детей. Между тем, будьте готовы принять приглашение в последнюю минуту. Будьте открыты для новых социальных ситуаций и пробуйте что-то новое. Это может быть весело!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Немного изменить обстановку дома. Переместите немного мебели. Попробуйте разные декоративные подушки или полотенца. Внесите небольшие изменения дома, которые поднимут вам настроение. Как только вы чувствуете себя более взволнованным местом, где живете, оно вас радует. Пригласите кого-нибудь в гости. Вы очень подвержены влиянию вашего непосредственного окружения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы немного беспокойны, поэтому вам захочется увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Вытолкните себя за свои границы. Посетите какое-нибудь интересное место и поговорите с окружающими. Узнайте что-то новое, потому что это будет волновать вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас могут появиться умные идеи для заработка. (Вы любите схемы быстрого обогащения.) Вы также можете импульсивно делать покупки или видеть что-то интригующее, что вам нравится. Некоторые из вас могут также увидеть новые способы использования того, что у вас уже есть. Сегодняшний день полон захватывающих возможностей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете чувствовать себя немного импульсивно. Что вас порадует, так это то, что вы сможете поставить себя в разное окружение. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Найдите минутку, чтобы расслабиться в интересном месте, возможно, где вы можете наблюдать за людьми. Выпить кофе. Представьте, что вы в отпуске.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это более спокойный день для вас. Вы будете счастливы наслаждаться собственной компанией. Тем не менее, все равно хочется узнать что-то новое или чему-то удивиться. Это может прийти к вам через кино, телевидение, социальные сети или книги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если сегодня вы имеете дело с группами или клубами, возможно, вы захотите отстаивать новые правила. Вы хотите перемен, которые к лучшему. Вы, вероятно, видите новые способы ведения дел или создания сетей, чтобы привлечь других к участию. Вы также можете познакомиться с новыми людьми через групповую ситуацию.

Если ваш день рождения сегодня

Футболист Диего Марадона (1960-2020) и актер Александр Лыков (1961) родились в этот день. Вы трудолюбивы, талантливы и харизматичны. Люди тянутся к вам, потому что вы очаровательны и увлечены всем, что вас интересует. Этот год для вас — первый год нового девятилетнего цикла, а это значит, будьте открыты новому. Оставайтесь на ногах и будьте готовы к новым направлениям.