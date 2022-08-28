Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 28 августа 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений сегодня до 23:00. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это непростой день, потому что вы полны практических идей, плюс вставайте и идите! Однако, когда вы на самом деле начинаете пытаться что-то делать, это как если бы кто-то выбил из ваших парусов ветер. Не беспокойтесь, потому что это лучший день для размышлений и планирования, чем для действий.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В целом, это бодрящий день для вас, потому что есть много планетарной поддержки земных знаков. Тем не менее, если вы развлекаетесь дома или пытаетесь сделать ремонт, вас могут загнать в тупик авторитетные лица, правила или люди, отказывающиеся сотрудничать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас сегодня много энергии, потому что Марс находится в вашем знаке. (Правда, это может сделать вас немного агрессивным.) Очень вероятно, что вы будете использовать эту энергию для улучшения дома или улучшения отношений в семье. Это хороший день для планирования и выстраивания уток в ряд. Подождите до следующей недели, чтобы действовать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для планирования и генерации идей. Вы также можете обсудить эти идеи с другими. Однако, когда дело доходит до того, чтобы начать что-то делать в реальном практическом мире, вы столкнетесь с препятствиями. Поэтому идите с тем, что работает. Время строить планы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Финансовые вопросы волнуют сегодня. (Кстати, это хорошее время, чтобы купить себе вещицы для гардероба.) Родитель или начальник может сделать неожиданное предложение, которое может повлиять на ваш заработок. Не расстраивайтесь, если кто-то из близких отвергнет эти идеи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сильный день для вас. Это идеальное время, чтобы принять решения или составить планы о том, как вы хотите улучшить свою жизнь, или как вы хотите улучшить ситуацию вокруг себя, или как вы хотите улучшить свои действия. Найдите время, чтобы придумать несколько идей!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Многое происходит за кулисами. Тем не менее, вы хотите высказаться и поделиться своими идеями. На самом деле, это хороший «день идей», чтобы поделиться своими мыслями и надеждами на будущее с другими. Люди будут восприимчивы и заинтересованы в том, чтобы услышать, что вы хотите сказать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в воздухе много дружеской, социальной энергии. Вот почему людям интересно обсуждать планы на будущее, особенно с участием друзей или групп. Старейшины семьи или боссы могут не попасть на борт. Не волнуйтесь. Рассмотрите ваши варианты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хорошо сегодня пойдут разговоры о покупках, работе и домашних животных, особенно с начальством или родителями. Люди заинтересованы в изучении новых идей. Однако планы поездок могут не сдвинуться с мертвой точки. Просто идите с тем, что работает сегодня. Запишите свои идеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас будут интересовать путешествия и идеи об издательском деле, медицине, высшем образовании и юридических вопросах. Это может привести к социальной прогулке или что-то сделать с вашими детьми. К сожалению, финансовой поддержки, на которую вы надеялись, может и не быть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы человек с идеями и сегодня вы полны новаторских мыслей о будущих возможностях, особенно связанных с финансовыми затратами на то, что вы хотите сделать. Вот в чем вопрос. Партнеры могут не согласиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильный день, чтобы поделиться идеями, сплетнями и последними новостями. Поскольку Солнце и Луна находятся напротив вашего знака, вы будете привлекать людей, у которых есть свое мнение. Будьте любезны и слушайте, что они говорят. (Подождите до следующей недели, чтобы принять меры.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Даниил Спиваковский (1969) и Наталья Гундарева (1948-2005) родились в этот день. Вы добрый, щедрый и сострадательный. Вы также очень бдительны, точны и ничего не упускаете. Вы игривы, молоды душой и отлично играете в комедии. Этот год посвящен служению другим, особенно своей семье. Из-за этого вам важно заботиться о себе. Вы могли бы даже подумать о макияже?