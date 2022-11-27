Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 27 ноября 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 15:00 до 17:30. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы испытываете сильные чувства, когда имеете дело с родителями или авторитетными фигурами. К счастью, эти чувства будут положительными. Вы можете установить очень теплую связь с родителем или кем-то, кого вы уважаете, и это станет идеальным способом завершить ваш особый визит.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дискуссии о философии, политике, медицине или национальных проблемах сегодня будут интенсивными. Вы можете попытаться изменить чье-то мнение или наоборот, они хотят изменить ваше. Тем не менее, в целом ощущения положительные и вы чувствуете себя тепло и дружелюбно с кем-то, возможно, даже с членом группы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Финансовые дела сегодня развернутся в вашу пользу. На самом деле, подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам. Это также хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку или получить помощь от кого-то еще. Произойдет что-то, что прославит ваше доброе имя среди сверстников. Вы выглядите хорошо для всех!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией партнеров, супругов и близких друзей, потому что, несмотря на то, что чувства довольно сильны, они теплые и дружелюбные. Что интересно, вы можете восхищаться своими друзьями глазами кого-то другого, особенно в группе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для некоторых из вас вероятны поездки, связанные с работой. Все вы будете мотивированы на то, чтобы улучшить свою работу, улучшить свое здоровье или улучшить то, что вы делаете сегодня. Вы хотите сделать мир лучше, особенно в том, как вам приходится с этим справляться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Романтическая страсть сегодня сильна! Конечно, это палка о двух концах, а значит сильны не только ваши романтические страсти, то же самое касается чувства ревности и обиды. К счастью, это положительный день для вас, а это значит, что у вас будет много возможностей повеселиться и насладиться спортом и искусством.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные дискуссии сегодня очень интенсивны. Это потому, что у вас есть идеи о том, как что-то улучшить или внести реформы в семейную динамику. К счастью, окружающие вас услышат и возможно, даже согласятся. Как освежает!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы полны энтузиазма, оптимизма и позитивных идей! Поэтому разговоры с родственниками, соседями, братьями и сестрами будут теплыми и дружескими. Наслаждайтесь короткими поездками. Точно так же наслаждайтесь изучением чего-то нового, что расширяет ваш мир.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас сильные чувства к чему-то, что у вас есть, поэтому вы не захотите одолжить это. Вы хотите позаботиться о нем. Или может быть, у вас есть сильные чувства по поводу потенциальной покупки, которую вы хотите сделать? Ваше богатство и активы могут увеличиться сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке вместе с большим папой Плутоном, что может сделать вас импульсивным и конечно же, напряженным. К счастью, Луна также танцует с удачливым Юпитером, что делает вас счастливым и общительным. Это хороший день для бизнеса.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это было популярное время для вас, и вы наслаждались обществом молодых, творческих, творческих людей. Вы также чувствовали себя конкурентоспособными в спорте и творческой деятельности. Однако сегодня ваши чувства скрыты, и вы предпочитаете держать их при себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обмен с другом или членом группы сегодня будет интенсивным. Может, кто-то хочет докопаться до сути? К счастью, хорошие чувства возьмут верх, а это значит, что ваши отношения с окружающими, в том числе с группами, сегодня в основном положительные.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, композитор Борис Гребенщиков (1953) и телеведущая Екатерина Андреева (1961) отмечт свой день рождения сегодня. Вы энергичны, независимо мыслите, сильны и сосредоточены. Ваш энтузиазм может вдохновлять других. Вы также умны и самодисциплинированы. Это год достижений и признания для вас. Ожидайте продвижение по службе, престиж, награды и признание Браво!