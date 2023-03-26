Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 26 марта 2023

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя немного беспокойно, поэтому вам хочется познакомиться с новыми лицами, увидеть новые места и исследовать новые идеи. Можете ли вы совершить короткое путешествие? Исследуйте свой район. Возможно, вам придется иметь дело с изменяющейся динамикой дома из-за посещения гостей, ремонта или улучшения дома.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы сосредоточены на финансах и имуществе. Это также хороший день, чтобы купить сокровища для своего гардероба, особенно потому, что в следующие шесть недель вы будете более прямолинейны во всех своих коммуникациях, поэтому другие будут сидеть и слушать вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, что усилит ваши эмоции. Однако это также немного улучшит вашу удачу. (Попросите вселенную об одолжении!) Теперь вы начнете усердно работать за свои деньги, потому что у вас есть планы их потратить!

Рак (21 июня — 22 июля)

Огненный Марс сейчас находится в вашем знаке в течение шести недель, что даст вам энергию и бодрость. (Происходит раз в два года.) Поскольку вы хотите показать миру, на что вы способны, вы проецируете себя с большей силой! Это означает, что вы вероятно одержите верх.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день для разговора по душам с подругой, возможно, знакомой женщиной. Отношения с авторитетными фигурами превосходны, потому что Венера находится на вершине вашей карты. Между тем, в ближайшие несколько недель будьте бдительны. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы начнете вести себя более агрессивно, даже соперничать с друзьями и группами, с которыми имеете дело. Между тем сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, они, кажется, знают личные подробности о вашей личной жизни. Лично вы хотите путешествовать и исследовать!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши амбиции пробудятся в ближайшие шесть недель, а это значит, что вы полны решимости добиться как можно большего. Между тем, сегодня вы хотите сделать что-то другое! Вы хотите вырваться из своей повседневной рутины, потому что вам нужны приключения и шанс испытать что-то новое. Да!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш интерес к творческой, интеллектуальной работе возрастет в ближайшие несколько недель. Вы также можете обнаружить, что вам нужно защищать свои убеждения. По сути, вы концентрируете больше энергии на том, чтобы сделать что-то, чтобы расширить свой кругозор. Некоторые из вас могут быть более вовлечены в судебные дела.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хорошие новости! В течение последних нескольких месяцев проблемы с партнерами и близкими друзьями были немного напряженными. Возможно, вы чувствовали раздражение на тех, кто рядом с вами. Вы будете рады услышать, что это раздражение уменьшится — начиная с сегодняшнего дня. Вот почему вы можете ожидать, что ваши отношения улучшатся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом и семья теперь в центре вашего внимания, особенно семейные разговоры и ремонт. Это также игровое время. Тем не менее, сегодня у вас есть сильное желание стать лучше организованным. (Это разумный поступок с вашей стороны, потому что перемены несутся со скоростью ветра.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш напряженный темп продолжается! У вас также есть сильное желание сделать ремонт или сделать место, где вы живете, более привлекательным. Это игривый, веселый день. Наслаждайтесь общением с другими. Возможно, вы захотите пригласить кого-нибудь домой, чтобы посмотреть изменения, которые вы недавно внесли.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Деньги и имущество по-прежнему находятся в центре вашего внимания. К счастью, отношения с окружающими сейчас гладкие, потому что вы обаятельны и дипломатичны. Отчасти это происходит потому, что вы цените свое окружение и чувствуете себя довольным и оптимистичным. Сегодня вы счастливы отдохнуть дома.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Алексей Булдаков (1951-2019) и актриса Кира Найтли (1985) родились в этот день. Вы кажетесь легким на подъем и непринужденным, однако на самом деле вы настойчивы и решительны. Вы честны, смелы и любите исследовать новые ситуации. Этот год для вас последний год девятилетнего цикла, а значит, пора отпустить то, что уже не актуально в вашей жизни. Расслабься!