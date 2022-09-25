Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 25 сентября 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:30 до 13:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас есть сильные идеи о том, как улучшить свое рабочее место или работу или возможно, отношения с коллегой. Сегодня вашим самым мудрым курсом будет поиск сотрудничества с другими. Будьте дипломатичны. На самом деле, будьте готовы уступить авторитету.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Романтические чувства сегодня интенсивны и страстны. Однако чувства, связанные со спортивными мероприятиями и вашими детьми, могут быть столь же сильными. (Это такой день.) Лучший способ выполнить любую работу сегодня — это работать с другими в подразделениях или в партнерстве.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас могут появиться сильные идеи о проектах ремонта или о том, как сделать место, где вы живете, более привлекательным. Возможно, эти чувства связаны с идеями о том, чтобы развлекать других? Будьте готовы выслушать мнение кого-то более мудрого и опытного. Групповые взаимодействия будут успешными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваши коммуникативные навыки сегодня превосходны. Вы будете дипломатичны и обаятельны и при этом очень убедительно! Однако, когда речь идет о семейных делах или семейных дискуссиях, будьте готовы уступить старшим или кому-то, кто обладает властью. Ваш разумный выбор.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку сегодня вы находитесь в находчивом настроении, вы можете увидеть новые способы использования и применения того, что у вас есть. Вы также можете увидеть новые способы заработать деньги или потратить их предприимчивым образом. Что бы ни случилось, вам придется прислушиваться к мнению кого-то, особенно родственника, брата, сестры или соседа.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас сильные чувства по поводу вашей внешности, того, как вы хотите выглядеть и как вы хотите относиться к кому-то. (Нет ничего случайного.) Между тем, у вас может возникнуть соблазн потратить слишком много денег на предметы роскоши или потратить слишком много денег на других, особенно на группу. Помните об этом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы настроены оптимистично, потому что отношения с окружающими оптимистичны и дружелюбны. (Вы любите людей и любите ладить с другими, потому что, по сути, вы хотите гармонии в своем окружении.) Тем не менее, что-то, что происходит за кулисами или в вашей жизни, имеет для вас большое значение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши чувства к другу или даже к группе сегодня сильны. (Для некоторых друг может стать любовником.) Что бы ни случилось, в основном, это счастливый день для вас, потому что у вас в животике тепло. Все хорошо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Кто-то, наделенный властью, может ожидать от вас особого ответа сегодня. А может в этой ситуации наоборот? Возможно, вы ждете сообщения или сигнала от родителя или начальника? Отношения с группами и организациями сегодня складываются позитивно. Вы можете завести нового друга.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас замечают другие, возможно, группа людей. Ваше участие в чем-то, возможно, в отношениях с другими странами или культурами, привлечет к вам внимание. У вас определенно есть сильные чувства по политическим и религиозным вопросам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы заинтригованы любой возможностью расширить свой кругозор сегодня. Если вы можете сделать это через путешествия — отлично. Однако вы также будете увлечены увлекательными дискуссиями о философских, духовных или политических идеях. Вам будет приятно учиться на чужой мудрости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут напряженными, потому что у людей есть личная заинтересованность в чем-то. Между тем, у вас есть конкретные идеи по финансовым вопросам или, возможно, предстоящей покупке и вы будете рады совету по этому поводу.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Кэтрин Зета-Джонс (1969) отмечает свой день рождения сегодня. Вы склонны видеть вещи в черно-белых тонах. Вы много работаете для достижения успеха. Вы цените свою независимость; тем не менее, вы чутки к другим. Этот год для вас – время напряженной работы и строительства. Пришло время строить вещи (возможно, буквально), а также внутренние структуры в вашем мире.