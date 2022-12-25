Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 25 декабря 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

После 2:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг или член группы может приятно удивить вас сегодня. Что бы ни случилось, они каким-то образом обогатят вашу жизнь. Между тем, сегодня у вас много умственной энергии и энтузиазма, чтобы поделиться с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что вы чувствуете себя приподнятым и взволнованным!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на окружающих, особенно на родителей, начальство и VIP-персон. Люди видят в вас щедрого, успешного и богатого человека. На самом деле, у вас могут быть какие-то умные, прибыльные идеи? Вас сегодня точно заметили. (Кажется, люди знают подробности вашей личной жизни.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это день хорошего самочувствия! Вы можете путешествовать или иметь дело с людьми из других стран или разных культур. Одно можно сказать наверняка: вы стремитесь расширить свой кругозор, видя разные места и занимаясь разными делами. Наслаждайтесь общением с необычными людьми, возможно, из разных слоев общества. Вы стремитесь учиться!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы проявляете сильный интерес к богатству и ресурсам других. На самом деле, вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других людей посредством подарков или займов. Что бы вы ни сделали сегодня, это повысит вашу репутацию в глазах окружающих. Люди будут восхищаться вами за вашу мудрость и щедрость.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте готовы сотрудничать с другими и идти более навстречу, потому что сегодня Луна находится напротив вашего знака. Тем не менее, люди будут полны энтузиазма и помогут вам! К счастью, у вас есть энергия, чтобы удовлетворить потребности семьи и гостей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня игривое настроение! Кроме того, у вас есть энергия, чтобы быть полезным другим. Сегодня вы можете оценить эту старую поговорку: «Радуйся трудиться для тех, кого любишь». К счастью, ваши усилия будут оценены. Что посеешь, то и пожнешь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В то время как дом, семья и ваша личная жизнь сейчас находятся в центре вашего внимания, особенно сегодня вы чувствуете себя игривым! Вам понравится компания детей. Вы также будете наслаждаться романтикой, флиртом и беззаботным весельем с другими. Отношения с партнером или близким другом будут ласковыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это насыщенный, стремительный день для вас. К счастью, ваше общение с другими мило и очаровательно, потому что сегодня легко быть дипломатичным. Ваше взаимодействие с женщиной-членом семьи будет позитивным и энергичным. Наслаждайтесь этим днем!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, потому что ваши навыки общения превосходны. Марс напротив вашего знака испытал ваше терпение в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Однако сегодня ваш оптимизм и хорошие чувства перевесят все. Развлекайтесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сегодня в прекрасной форме, потому что четыре планеты в вашем знаке делают вас уверенным, обаятельным и дипломатичным. Кроме того, многие из вас чувствуют себя довольно хорошо, поэтому вы тратите деньги и щедры по отношению к другим. Наслаждайтесь хорошим временем дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы в своей стихии, потому что Луна в Водолее прекрасно танцует с Марсом и Юпитером. Это делает вас энергичным, оптимистичным и щедрым. Действительно, другие будут впечатлены вашей мудростью. Вы также будете наслаждаться покоем и уединением, если сможете его найти.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это популярное время для вас, потому что вы были связаны с молодежью, а также с творческими, артистическими типами. Дружба сейчас особенно теплая. Сегодня произойдет нечто, что заставит вас почувствовать себя богаче. (Возможно, за кадром.) У вас много энергии для домашних дел и развлечений.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Константин Кинчев (1958) лидер группы «Алиса» и певица Александра Савельева (1983) бывшая солистка поп-группы «Фабрика» отмечают свой день рождения сегодня. У вас сильная личность. Когда другие взволнованы, вы сохраняете спокойствие. Это придает вам авторитетный вид, который уважают другие. Это год повышенного одиночества, обучения и обучения. Вы можете изучить медитацию, молитву или дисциплины, повышающие сознание. Найдите время, чтобы обновить свои духовные или религиозные убеждения.