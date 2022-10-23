Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 23 октября 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Приятного дня! Однако сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны более мягким, имея дело с другими. Ничего страшного. Просто слушайте, сотрудничайте и будьте любезны. Сегодня вы можете привлечь к себе деньги. Вы также привлечете внимание.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с окружающими сегодня дружеские с прекрасной Венерой сейчас напротив вашего знака. Сегодня произойдет что-то, что заставит вас ценить самых близких друзей. Это отличное время, чтобы насладиться компанией других людей, включая представителей широкой публики.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый день! Наслаждайтесь светскими прогулками или уютными посиделками с романтическими партнерами, друзьями и детьми. Некоторых из вас может заинтересовать флирт или роман, связанный с работой. Что бы вы ни делали, у вас будет много энергии, потому что огненный Марс все еще находится в вашем знаке.

Рак (21 июня — 22 июля)

Принимайте приглашения на вечеринки и общайтесь с другими, потому что это веселый день! Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, социальными развлечениями, театром, веселым поздним завтраком, ужином с друзьями и игровыми мероприятиями с детьми. Художники обнаружат, что их творческие вибрации сочны!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы будете наслаждаться общением дома и развлекать семью и друзей. Вы также можете потратить немного энергии на косметический ремонт или настройку своих раскопок, чтобы все выглядело лучше. Разговоры с окружающими будут теплыми и дружескими. Некоторым понравится короткая поездка.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваши отношения с окружающими сегодня будут теплыми и дружескими, отчасти потому, что вы очень обаятельны и дипломатичны. Вы чувствуете себя довольным своим окружением и цените свою сцену. Это хороший день, чтобы сказать кому-то, что вы о нем заботитесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что может усилить ваши эмоции, тем не менее, это также немного улучшает вашу удачу. Почему бы не проверить это и не попросить вселенную об одолжении? Сегодня вы можете привлечь к себе деньги. Отправляясь за покупками, вам захочется купить красивые вещи для себя и близких.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для покупки предметов гардероба для себя. На самом деле, предстоящая неделя предоставит вам возможность купить одежду, которая вам нравится. (Не всегда так просто!) Сегодня вам особенно понравится проводить время в одиночестве. Побалуйте себя в уединении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, пока огненный Марс находится напротив вашего знака. (Очень необычно, что вам приходится испытывать это влияние до конца года.) Тем не менее, возможность практиковать терпение — это возможность. Сегодня важным будет разговор по душам со знакомой женщиной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы высоки, сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. В свою очередь, вам больше, чем обычно, понравится проводить время с творческими, артистичными людьми и общаться. Дайте себе эту награду, потому что вы так долго работали так усердно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговоры с начальством, родителями, учителями и полицией сегодня пройдут гладко и дружелюбно, потому что вы производите на всех большое впечатление. На самом деле, вы производите такое большое впечатление, что некоторые из вас могут закрутить роман с начальником или кем-то, кто обладает властью. Путешествуйте сегодня, если это возможно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие для удовольствия порадует вас сегодня, потому что вы хотите сменить обстановку. Поскольку то, чего вы жаждете, — это приключения и стимулы, вы также можете удовлетворить это желание, занимаясь чем-то другим и изучая что-то новое. Встряхнитесь немного!

Если ваш день рождения сегодня

У футболиста Пеле (1940) и балерины Ульяны Лопаткиной (1973) сегодня день рождения. Вы очень энергичный человек, обаятельный, остроумный и смелый. Вас привлекают захватывающие и стимулирующие ситуации. Это веселый, общительный год для вас! Ваш интерес к жизни силен, и вы готовы хорошо провести время. Возможно, вы возродите старые дружеские отношения.