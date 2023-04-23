Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 23 апреля 2023

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отношения с братьями и сестрами, родственниками и соседями сегодня дружеские и теплые. Между тем, у вас могут быть умные, прибыльные идеи? На самом деле, когда дело доходит до ваших денег, вашего имущества и вашего богатства, вы сегодня активны! Вы намерены что-то сделать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много энергии, чтобы сосредоточиться на том направлении, которое вы хотите. В частности, вы можете завершать старые дела или общаться с людьми из своего прошлого, потому что Меркурий ретрограден в вашем знаке, а сегодня он питается огненным Марсом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшние исследования в любой области окупятся для вас, потому что вы решительны, сосредоточены и обладаете настойчивостью, необходимой для того, чтобы найти то, что вы ищете. Между тем, ваша способность к общению теплая и личная. Люди будут наслаждаться вашей компанией.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня дискуссия с другом или группой будет оживлена. У вас есть идеи, и вы хотите поделиться ими с другими. Кто-то моложе может быть вовлечен. Между тем, тайный флирт или романтика также могут быть. Интересный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей и групп, потому что вы чувствуете привязанность к другим, и в свою очередь, ваши теплые чувства ответят вам взаимностью. Между тем, боссы, родители и VIP-персоны будут впечатлены тем, что вы хотите сказать, потому что вы говорите ясно и по делу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на всех, потому что вы кажетесь дружелюбным, привлекательным и в состоянии помочь другим. (Это может быть правдой.) Тем не менее, ваше привлекательное качество соблазнит кого-то у власти, а это значит, что некоторые из вас начнут флиртовать с начальником.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие в удовольствие порадует вас сегодня. Делайте все возможное, чтобы удовлетворить свое желание расширить свой кругозор. Тем временем идут бурные финансовые дискуссии о совместном имуществе, налогах, долгах и наследстве. Вы будете стоять на своем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Держите свои карманы открытыми, потому что деньги, вкусности и услуги от других могут прийти к вам сегодня. Точно так же, если у вас будет дискуссия о совместном имуществе или наследстве, от вас будет пахнуть розой. Романтические отношения сегодня особенно нежны и страстны; пока идут оживленные дискуссии!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с партнером или близким другом сегодня будут теплыми и дружескими, потому что Луна находится напротив вашего знака, выстроившегося с прекрасной Венерой. Вы испытываете искреннюю привязанность к этому человеку. Между тем, вы будете готовы засучить рукава, чтобы работать сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы полны творческих, игривых идей, поэтому это прекрасное время для общения. Это также отличный день для спортивных мероприятий, потому что вы эмоционально агрессивны и чувствуете соперничество. Коллеги по работе помогают. У вас также может быть особенный день с вашим питомцем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии сегодня будут бурными. В частности, это отличный день для ремонта дома, потому что вы мотивированы и готовы к действию. У вас есть идеи, и вы намерены их реализовать. Единственная проблема в том, что веселые социальные приглашения отвлекут вас от работы!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете очень энергичны в дискуссиях с другими сегодня. Вы будете говорить то, что думаете, и иметь в виду то, что говорите! Вот почему это отличный день для тех из вас, кто учит, действует или продает. Ваша уверенность сильна. Между тем, наслаждайтесь домашними развлечениями, особенно теплыми временами с членами семьи.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джон Сина (1977) композитор Сергей Прокофьев (1891-1953) сегодня отмечают день рождения. Вам нравится быть любезным и сотрудничать с другими. Вы современны и прогрессивны; тем не менее, вы тоже традиционалист. Это год обучения и преподавания для вас. Найдите время, чтобы обновить свои духовные или религиозные убеждения. Исследуйте новые идеи и философии, чтобы придать своей жизни более глубокий смысл.