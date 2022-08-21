Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 21 августа 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 18:00 до 20:45. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня день для вас, чтобы усердно работать и веселиться! (Но в основном вы хотите повеселиться, по крайней мере, в сдержанной манере.) Имейте в виду, что путаница в отношении вашего питомца, вашей работы или вашего здоровья может быть фактором. Поэтому не верьте всему, что слышите или видите. Проверьте это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете наслаждаться отдыхом дома. Однако романтические отношения подвержены путанице и разочарованию. (Возможно, из-за недоразумения.) Будьте осторожны, эта путаница не затуманит что-то финансовое или связанное с чем-то, что у вас есть. Будьте в курсе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна все еще находится в вашем знаке, не в ладах с Нептуном и прекрасно танцуя с Солнцем. По сути, это делает все хорошо и безопасно, тем не менее, дискуссии с авторитетными фигурами могут быть подобны двум кораблям, проплывающим в ночи. Будьте ясны в своем общении.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете провести время в мечтах или полете фантазии, что вполне нормально. Нам всем нужно делать это время от времени. Тем не менее, не отвлекайтесь настолько, чтобы важные вещи были проигнорированы или упущены. Что-то происходит за кулисами немного нечетко.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с друзьями и участниками групп. Сказав это, будьте осторожны с решениями о деньгах, финансах и вашем имуществе. Убедитесь, что все понятно. Убедитесь, что вы не должны платить по счету, как обычно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня сбивают с толку. Факт. Между тем, люди замечают вас больше, чем обычно. (Наверное, лучше держать это при себе. Кому нужна негативная реакция?) Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — так оно и есть!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете иметь дело с секретами и скрытой информацией, потому что что-то происходит за кулисами. Отношения с друзьями и группами будут позитивными и укрепляющими. Однако что-то, связанное с вашей работой, домашним животным или вашим здоровьем, может сбить вас с толку. Помните об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ожидания друга или группы могут быть вам непонятны. Ну, если это так, говорите. Узнайте, чего другие ожидают от вас? Не оставляйте людей гадать в темноте. (Избегайте путаницы и последующих недоразумений.) Точно так же убедитесь, что они понимают, что вы имеете в виду.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Иди осторожно сегодня. Путешествуйте, если можете. Увидьте новых людей и изучите новые идеи. Однако имейте в виду, что партнеры и близкие друзья могут быть с вами не на одной волне. Поговорите с другими, чтобы узнать, что происходит и чего вы ожидаете. Не делайте предположений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это классический день для запутанного общения, а также запутанного транспорта и путешествий. Большая часть этой путаницы будет связана с предположениями, которые делают люди. Это незначительно. В основном это день для отдыха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте предельно ясны в обсуждениях ответственности за других, а также об общем имуществе, общих деньгах и общих расходах. Ничего не предполагайте, потому что это может привести к разочарованию или недопониманию. Положите свои карты на стол.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня день, когда вы можете эффективно работать и много успевать. На самом деле, вы будете приветствовать это из-за повышенного хаоса и активности дома. Тем не менее, разговоры с партнерами и близкими друзьями могут сбивать с толку. Не думайте, что кто-то пытается вас обмануть. Спишите это на недопонимание.

Если ваш день рождения сегодня

Боксер Николай Валуев (1973) и певец Виктор Рыбин (1962) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны, независимы и креативны. У вас сильные моральные ценности и высокие требования к себе. Вы веселы, опытны и талантливы. Это сильный год для вас, потому что вы получите признание, которого заслуживаете за прошлые усилия. Ожидайте наград, продвижения по службе, славы и признаний. Браво!