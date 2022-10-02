Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 2 октября 2022

Оповещение о Луне

Фаза Луны: 7, 8 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 4:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Cегодня люди замечают вас больше, чем обычно. К счастью, вы хорошо выглядите! Отношения с друзьями, партнерами и супругами теплые и дружеские. Хорошие новости! Глупых ошибок и недопонимания на работе теперь станет меньше. (Слава небесам.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы путешествия выглядят многообещающе! То же самое для участия в публикации, СМИ, медицине или законе. Планы, связанные с высшим образованием, могут расширить ваш мир и ваши знания, особенно таким образом, который принесет пользу как вашему здоровью, так и вашей работе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Богатство кого-то другого (партнера?) или деньги, возвращенные государством, могут помочь вам оплатить отпуск или какое-то веселое общение. Эта помощь (практическая или финансовая) может также принести пользу вашим детям. Держите карманы открытыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам понравится болтать с представителями широкой публики, близкими друзьями, супругами и партнерами. Однако имейте в виду, что вам придется идти более на уступки, имея дело с другими, потому что Луна сегодня находится напротив вашего знака. Без проблем. Все хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это продуктивный день. Вы также можете улучшить свое здоровье в положительную сторону. Вы также можете наслаждаться общением с домашним животным больше, чем обычно. Если вы можете совершить короткое путешествие или исследовать больше своего повседневного мира, это вас порадует. (Изучите и узнайте что-то новое сегодня.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы ставите удовольствие выше работы, потому что в идеале вы хотите делать именно то, что хотите. (И вы хотите расслабиться и хорошо провести время.) Вы можете быть более довольны своим финансовым положением. На самом деле, некоторые из вас покупают красивые вещи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам понравится отдыхать дома, особенно если у вас есть свободное время, чтобы насладиться уединением в знакомой обстановке. Разговор с членом семьи женского пола будет теплым и взаимовыгодным. Отчасти это потому, что вы сейчас очаровательны и дипломатичны. (Ваш управитель Венера находится в вашем знаке.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Короткие поездки, поручения, встречи и возможности учиться или узнать что-то новое будут в порядке вещей сегодня. Вообще-то, вы сегодня немного любопытны и беспокойны. Вот почему вы хотите сделать что-то другое — увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Вы определенно хотите узнать что-то новое!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас сегодня на уме деньги. Возможно, у вас есть идеи для заработка? Или возможно, вы проверяете реальность и выясняете, что у вас есть и что вы должны. Это всегда полезно знать, вместо того чтобы обманывать себя или «притворяться, что не знаете». Когда дело доходит до денег — получайте свои факты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваша удача немного лучше, чем у всех других знаков, потому что Луна находится в вашем знаке, кроме того, она танцует с удачливым толстосумом Юпитером и прекрасной Венерой — и обе эти планеты связаны с деньгами. Доверяйте своему счастью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете чувствовать себя счастливым и довольным тем, что лежите в кустах и ведете себя сдержанно. Вы можете работать в одиночку или за кулисами. Тем не менее, вам по-прежнему будет нравиться исследовать идеи и узнавать что-то новое, но на ваших условиях и по-своему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые обсуждения с другом или возможно, с группой, сегодня пройдут хорошо. Может, эти разговоры не о деньгах как таковых, а о том, чем вы владеете? Может быть, вы готовы одолжить что-то группе или человеку?

Если ваш день рождения сегодня

Певица Сати Казанова (1982) и актер Евгений Сидихин (1964) сегодня день рождения. У вас есть интеллектуальные интересы и многие из вас начитаны. Вы очаровательны, легки на подъем и готовы к сотрудничеству. Другие люди любят вас и уважают вас. Это хорошее время, чтобы провести инвентаризацию своей жизни и отпустить людей, места и имущество, которые могут сдерживать вас.