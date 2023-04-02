Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 2 апреля 2023

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 7:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день может начаться трезво, потому что у вас есть обязанности и ответственность, которые нужно выполнять. Тем не менее, в течение дня ваша энергия будет набираться и вы увидите, как улучшить дом и провести энергичные обсуждения с членами семьи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня, особенно по утрам. Точно так же вы можете быть обескуражены социальными планами и отношениями с романтическими партнерами. К счастью, по мере того, как день проходит, у вас появляется больше энергии, чтобы отдавать ее своей социальной сцене и детям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы этим утром, общаясь с членами семьи, особенно с родителями и авторитетными фигурами, потому что все может пойти не так. К счастью, позже в тот же день у вас есть энтузиазм и энергия, чтобы улучшить дом и наладить семейные отношения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше настроение может часто меняться в течение дня. (Вы знаете это.) Этим утром вы можете чувствовать себя утомленным и обескураженным. Не беспокойтесь, потому что с течением дня вы будете чувствовать себя все более энергичным, оптимистичным и полным надежд. Идите разберитесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть обескуражены финансовыми вопросами. Или возможно, что-то, что у вас есть, сломано или повреждено. Не бойтесь, потому что позже в тот же день вы можете увидеть вещи в новом свете, и либо решение уже близко, либо все выглядит не так плохо, как вы думали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке. Утром он противостоит суровому Сатурну, оказывающему угнетающее влияние. К счастью, это всего лишь короткая темная туча на вашем горизонте. По мере того, как день проходит, вы чувствуете себя намного более энергичным и более эмоциональным. Настоящая трансформация.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С одной стороны, сегодня вы можете чувствовать себя одиноким и отрезанным от других. «Никто меня не любит.» Но не относитесь к этим чувствам слишком серьезно, потому что они временны. Позже в тот же день вы почувствуете прилив энергии, чтобы воспользоваться возможностью прославить свое доброе имя. Все хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Трудности с другом или даже с группой могут быть обескураживающими сегодня. Вы можете чувствовать себя закрытым от чего-то или проигнорированным. Однако позже кто-то из другой культуры или другой страны или возможно, идея захватывающих планов путешествия поднимет вам настроение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете столкнуться с трудностями при общении с начальством, родителями, учителями и полицией. Не спрашивайте разрешения или одобрения. Позже днем ​​финансовая помощь или помощь из другого источника будут обнадеживать. Не все потеряно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна противостоит вашему управителю Сатурну, что может заставить вас чувствовать себя осуждающим и даже подавленным. А может и нет? Но, по всей вероятности, жизнь будет тяжелой. К счастью, это мимолетное чувство, потому что общение с другом или партнером полностью изменит для вас ситуацию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые вопросы сегодня выглядят обескураживающе. Вы можете чувствовать себя разбитым или разочарованным из-за отсутствия поддержки с третьей стороны или кого-то, от кого вы ожидали большего. Тем не менее, позже в тот же день вы увидите, как вы можете компенсировать любые потери благодаря вашей собственной работе, потому что вы так умны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В начале этого дня Луна находится напротив вашего знака и в оппозиции к Сатурну в вашем знаке. Это в основном обескураживает. Отношения с друзьями и партнерами могут разочаровать. К счастью, социальные новости, возможности заняться спортом или чем-то, что связано с детьми, полностью поднимут вам настроение.

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер Иосиф Пригожин (1969) и кардиохирург Ренат Акчурин (1946) сегодня отмечают день рождения. Вы будете вечно молодым. Вы оптимистично смотрите на жизнь и реалистичны в своих надеждах и мечтах на будущее. В этом году пришло время создать прочную основу в своей жизни как физически, так и во внутреннем плане. Пусть простота станет вашей темой, когда вы станете более уравновешенным.