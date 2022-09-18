Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 18 сентября 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Сегодня после 4:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это продуктивный день и вы можете многое сделать. Что бы вы ни делали, вы докопаетесь до сути, чтобы вы могли ремонтировать и исправлять это по ходу дела. Вы можете увидеть способы проведения реформ там, где вы работаете. Вы также можете увидеть способы улучшить свое здоровье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас твердое мнение, особенно о политике, религии и национальных вопросах. Возможно, вы захотите поделиться своими идеями с молодежью или в развлекательном заведении. Будьте осторожны, чтобы не переборщить и не преувеличить ваше дело.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете заглянуть внутрь себя, чтобы увидеть, что вас мотивирует или узнать, что вы ищете в жизни. У вас такое чувство, что что-то нужно реформировать или проверить. Безусловно, мы все можем улучшить себя, потому что нет конца пути к лучшему.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете убедительны, если поделитесь с кем-нибудь своими идеями и теориями. Это потому, что вы будете выражать свои мысли сильно, с эффектом и вы будете обращать внимание на суть чего-то. Возможно, это разговор с членом семьи, которого вы давно не видели?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы, возможно, захотите изменить то, как вы обращаетесь со своими деньгами. Возможно, вы видите новые способы использования и применения того, что у вас уже есть? По сути, вы находитесь в находчивом настроении и вы примените это к своим активам и богатству.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это напряженный, мощный день, потому что все возможно, когда Солнце в вашем знаке танцует с Плутоном. Во-первых, вы будете очень сильно выражать себя с другими. Вы полны решимости добиться цели. На самом деле, вам будет приятно добиться чего-то упорным трудом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша способность докопаться до истины или разгадать тайну сегодня великолепна, потому что вы сосредоточены, полны решимости и тянетесь к скрытым истинам. (Очевидно, что это качество поможет вам в исследованиях любого рода.) Между тем сегодня вы уверены в себе, оптимистичны и дружелюбны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете успешно иметь дело с командами и группами людей сегодня, потому что вы сосредоточены и убедительны. Одна из причин, по которой вы так убедительны, заключается в том, что вы верите в то, что говорите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете встретить кого-то сильного и убедительного. Скорее всего, этот человек является родителем, начальником или кем-то, кто обладает властью. (Как полиция.) Не спорьте с этим человеком, потому что это будет бессмысленно. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете залезть в свою тарелку, чтобы убедить других согласиться с вашими политическими или религиозными идеями. Или, может быть, кто-то сделает это с вами? В любом случае, будьте осторожны с кем-то, кто обещает больше, чем возможно. (Сохраняйте свои слова мягкими и сладкими на случай, если вам придется съесть их позже.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас могут быть отличные идеи о том, как обращаться с завещаниями, наследством и общей собственностью, потому что вы сегодня находитесь в находчивом настроении. Вы также склонны смотреть на светлую сторону чего-то, исключая реальные проблемы. Знайте свои факты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Партнер или близкий друг, вероятно, попытается убедить вас в чем-то сегодня. Это может быть хорошо — или нет. Однако, если это касается общей собственности, отнеситесь к этому с долей скептицизма. Будьте осторожны, если кто-то обещает вам Луну.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Анна Нетребко (1971) и актриса Грета Гарбо (1905-1990) родились в этот день. Вы дружелюбны, общительны и надежны. Вам нравится ваша независимость, но вам также нравится комфортный и предсказуемый образ жизни. Вы отличный коммуникатор. В этом году темой для вас станет служение другим, возможно, служение семье. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы быть надежным партнером.