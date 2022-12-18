Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 18 декабря 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 17:15 до 22:45. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть продуктивный день, особенно если вы сотрудничаете с партнерами, супругами или близкими друзьями. Возможно, вы можете создать партнерство или рабочее подразделение с кем-то еще? Когда Меркурий и Венера находятся на вершине вашей карты, боссы и авторитетные лица будут прислушиваться к вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам, возможно, придется работать от имени кого-то другого или оказывать кому-то услугу. Тем не менее, попробуйте отправиться в путешествие или уйти и сделать что-то другое, чтобы удовлетворить свою жажду приключений, потому что это доставит вам удовольствие. Отправляясь за покупками, помните о предупреждении о Луне. (См. выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С августа Марс стал ретроградным в вашем знаке. Это было немного похоже на пробирание через зыбучие пески. (Это продлится до конца марта следующего года.) Мужайтесь! Делайте все возможное. Сегодня у вас игривый, творческий, веселый день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам может понравиться уединиться дома и слоняться по тому месту, где вы живете. Вы будете приветствовать конфиденциальность и в то же время вы можете сделать вещи, чтобы лучше организоваться, что вас порадует. Наслаждайтесь теплыми разговорами с партнерами и близкими друзьями сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это игривый, веселый день! Находите время для удовольствия и общения. Искусство, спортивные мероприятия и развлечения с детьми будут отличным выбором. Вам также понравится работать и лучше организовываться (при условии, что у вас будет свободное время за хорошее поведение).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дом и семья имеют большое значение для вас сегодня. Тем не менее, вы с радостью примете приглашения на вечеринку и насладитесь компанией других людей. Вы также можете наслаждаться творческой деятельностью, спортом и общением с детьми. Держите вещи беззаботными сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке. Он вернется снова около 12 января. Каждый месяц Луна находится в вашем знаке в течение 2,5 дней, и когда это происходит, это дает вам небольшое преимущество перед всеми другими знаками. Вы можете использовать это в своих интересах!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это спокойный день. Наслаждайтесь общением с ежедневными контактами, братьями, сестрами и родственниками. Вам также понравится читать и писать, потому что у вас есть настроение учиться в неторопливом темпе. Что-то может заставить вас ценить свое повседневное окружение, всегда приятное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день! Солнце находится в вашем знаке, который наделяет силой и Луна в вашем Доме Дружбы. Вероятны теплые отношения с подругами. Вам понравится делиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы получить их отзывы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с авторитетными фигурами сегодня будут прочными тем не менее, это плохой день, чтобы добровольно соглашаться на что-то важное. Проверьте оповещение о Луне. (См. выше.) Держите глаза открытыми. Посмотрите, откуда дует ветер. Подождите до вечера или завтра, чтобы действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией новых друзей из других стран и разных культур, потому что вы любите изучать новые идеи и концепции, которые заставляют вас думать о вещах по-новому. Наслаждайтесь хорошим временем с друзьями и группами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам понравится общаться с молодыми людьми, а также с творческими и артистичными людьми. Отношения с окружающими будут теплыми и дружескими. (Друг может стать любовником.) Когда Солнце высоко в вашей карте, вы кажетесь привлекательным для всех, даже если не делаете ничего особенного.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Брэд Питт (1963), клоун Юрий Никулин (1921-1997), ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов (1930-2001) и фигурист Илья Авербух (1973) родились в этот день. Вы сострадательны, идеалистичны и предприимчивы. Вы бдительны, любопытны и жаждете новых впечатлений. Этот год — последний год девятилетнего цикла, поэтому важно отпустить кого-либо или что-либо, что сдерживает вас. Очистите колоды для новых начинаний в следующем году.