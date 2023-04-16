Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 16 апреля 2023

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам понравится работать в одиночестве или за кулисами в мягкой и тихой манере. Вы находитесь в позитивном настроении и хотели бы реорганизовать вещи дома. Вы можете спонтанно что-то купить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете встретить кого-то необычного сегодня или кто-то, кого вы знаете, может вас удивить. Или вы можете столкнуться с группой интересных людей. Будьте открыты всему, что происходит, потому что у вас есть социальная энергия и склонность к общению с другими сегодня. Почему бы не использовать ее?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы заметны именно сегодня. Возможно, вы оказались в центре внимания из-за денежных вопросов или потому, что вы что-то покупаете или продаете? На самом деле, это отличное время для того, чтобы делать покупки для гардероба.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы настроены на приключения! Вы хотите сменить обстановку. Вы хотите, чтобы произошло что-то другое. Вот почему вы будете стараться изо всех сил знакомиться с новыми людьми и возможно, путешествовать, если сможете. Сегодня у вас твердые взгляды на политические и религиозные вопросы. Люди будут слушать вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день для обсуждения общей собственности, наследства и того, как обращаться с богатством и ресурсами другого человека. Во-первых, вы будете защищать свои интересы. Возможно, вы ищете способы направить деньги или сбережения на будущие путешествия? (Ваша тяга к путешествиям продлится до лета.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с другими сегодня будут оживленными, тем не менее, вы будете дружелюбны, потому что вы обаятельны и дипломатичны. Ожидайте, что кто-то спросит вашего совета, как сделать что-то лучше или привлекательнее. Между тем, вы хотите узнать что-то новое и стимулирующее. Держите глаза открытыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас есть много энергии, чтобы сделать что-то сегодня. На самом деле, вы чувствуете себя особенно здоровым и бодрым. Ищите возможности улучшить дом или улучшить то, где вы находитесь. Вы можете вступить с кем-то в соревнование — но это все по-дружески.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день, чтобы выбраться из дома. Это также прекрасное время для занятий спортом и игр с детьми. Художникам и любителям понравится работать руками или играть музыку, потому что вы полны энергии, чтобы делать то, что вам нравится. (Родители должны защищать своих детей.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные дискуссии о наследстве, совместном имуществе или расходах на ремонт дома сегодня пройдут хорошо, потому что здравый смысл возобладает. Кроме того, у вас есть энергия, чтобы защитить свои собственные интересы. Запасите холодильник, потому что дома может произойти что-то непредвиденное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждения с другими будут оживленными сегодня! Это также хороший день, чтобы совершить короткую поездку или узнать что-то новое. Ваше желание общаться сильно, что также является хорошей новостью для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием и актерским мастерством. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, чтобы избежать несчастных случаев.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш домашний распорядок может внезапно измениться. Или вам, возможно, придется потратить деньги на свой дом. На самом деле, следите за своими деньгами, потому что вы можете найти их или потерять. Будьте умнее и защищайте то, что у вас есть. Тем не менее, это быстрый, оптимистичный день, и вы счастливы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, заряженном Марсом. Однако на картинке присутствует непредсказуемый Уран, а это означает, что могут возникнуть спонтанные ситуации, которые заведут вас в тупик. Будьте готовы идти в любом направлении.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий Иван Ургант (1978) и комик Чарльз Чаплин (1889-1977) родились в этот день. Вы очаровательны и интересны. В свою очередь, вы очарованы глубокими идеями и философиями. Вы всегда щедры. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить всех и все, что вас сдерживает.