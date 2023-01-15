Ежедневный гороскоп: сегодня воскресенье 15 января 2023

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 3:00 до 7:30. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваши эмоциональные переживания при общении с другими будут более интенсивными, чем обычно. Может быть, вы чувствуете себя собственником в чем-то? Вы можете даже завидовать или хотеть что-то, что принадлежит кому-то другому. Сведите концы с концами в отношении общей собственности, вопросов страхования и наследства.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваше внимание будет обращено на ваши самые личные отношения – супруги, партнеры и близкие друзья. Если у вас конфликт с другими, они будут более эмоциональны. (Остерегайтесь рефлекторных реакций.) В идеале вы можете пойти дальше, чем на полпути, чтобы встретиться с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам придется поставить свои собственные желания и потребности на второе место после желаний и потребностей кого-то другого. Возможно, вам придется оказать кому-то услугу. Между тем, у вас может быть легкая проблема со здоровьем? Или возможно, вы думаете о том, как питаться здоровее.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня будет сложно скрывать свои чувства от окружающих — и это нормально. Важно быть собой и быть тем, кто вы есть на самом деле, особенно в романтических отношениях. Конечно, вы будете чувствовать себя более защищенным и заботливым по отношению к тем, кто вам небезразличен.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, чтобы укрыться дома и немного помедитировать. Сегодня у вас действительно есть шанс увидеть, как ваши привычки, особенно из прошлого, продолжают контролировать вашу жизнь. (Мы все такие существа привычки.) Если вы сможете чему-то научиться благодаря этому самоанализу, это будет настоящей ценностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете сильное желание поговорить с другими, тем не менее, вы хотите общаться с ними на «интуитивном» уровне. Вам нужен содержательный обмен мнениями, а не просто поверхностная болтовня о погоде. Вот почему вы будете искать кого-то, кто действительно хочет поговорить с вами, и выслушать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете осознать, что у вас есть сильная привязанность к определенным материальным объектам и вещам, которыми вы владеете. Это может привести к тому, что вам придется защищать себя в областях, которые на самом деле не так важны. Но что вы можете сделать?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что сделает вас более эмоциональным, чем обычно. У вас также могут быть личные проблемы. Полезно знать, что когда Луна находится в вашем знаке (два дня в месяц), ваша удача немного улучшается.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете счастливы уйти. Вы чувствуете себя скрытным. Вы хотите отдохнуть и спрятаться от суеты окружающего мира. Это совершенно уместно, если вы не очень хотите общаться. Вы также можете изучать мистические или духовные дисциплины.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши контакты с друзьями и группами будут важны для вас сегодня. На самом деле, вы можете чувствовать себя необычно защищающим или поддерживающим друга. Вы обязательно им поможете, если сможете. Это хороший день, чтобы изучить ваши общие цели на будущее. Есть идеи?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Любопытным образом, почему-то ваша личная жизнь сегодня кажется выставленной на всеобщее обозрение. Похоже, люди знают о вас личные данные. (Помните об этом на случай, если вам придется возместить ущерб.) Избегайте публичных споров, которые могут произойти.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть сильное желание уйти от всего этого, особенно если вы можете куда-то отправиться. По сути, вы хотите сменить обстановку. Вам понравится даже учеба, которая позволит вам совершить ментальное путешествие. Вы можете завести новых друзей из других культур

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Максим Дунаевский (1945) и кинорежиссер Егор Кончаловский (1966) отмечают свой день рождения сегодня. Вы творческий человек, который любит красивые вещи. Вы также практичный реалист. В разговоре с другими, вы убедительны. Этот год посвящен волнующим переменам и личной свободе для вас. Оставайтесь гибкими. Ищите новые возможности. Доверьтесь своей интуиции. Используйте возможности для путешествий.