Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 13 ноября 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня что-то неожиданное может повлиять на вашу семью или ваш дом. Для начала проверьте банковские счета и т. д., потому что какая-то поддержка (возможно, финансовая или практическая) может быть внезапно задержана. Возможно, кто-то, кто хотел помочь вам, передумает?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что для вашего знака этот день слегка подвержен несчастным случаям. Тем временем друг или партнер может удивить вас, предложив то, чего вы меньше всего ожидаете. (Это не скучный день.) Определенно, оставайтесь гибкими и легкими на ногах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Охраняйте свое имущество сегодня. Что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Этот сюрприз может быть даже связан с работой или чем-то скрытым, за кадром.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас могут застать врасплох неожиданные события. Родители должны учитывать, что для их детей этот день слегка подвержен несчастным случаям. Социальные планы могут внезапно измениться. Примите неожиданное приглашение. Дважды проверьте существующие социальные планы. Избегайте спортивных травм.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас, потому что то, что происходит за кулисами, может повлиять на вашу семью или что-то, связанное с вашим домом и личной жизнью. Оставайтесь на связи, чтобы знать, что происходит. Запасите холодильник, потому что может зайти неожиданная компания.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вполне возможно, что друг или член группы бросит вам вызов сегодня. Кто-то сделает то, чего вы меньше всего ожидаете. Может быть, группа решит занять новую позицию в чем-то? Возможно, сегодня вы столкнетесь с настоящим персонажем, колоритным и необычным?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то из авторитетов, начальник, родитель, учитель или сотрудник полиции может сегодня сделать что-то, что вас удивит. Зная это заранее, примите меры по устранению последствий. Позаботьтесь о свободных концах. При этом проявляйте уважение к другим. Никогда не недооценивайте ценность вежливости.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или отложены. Кроме того, вам, возможно, придется отправиться в путешествие, когда вы меньше всего этого ожидаете. Точно так же школьные расписания могут меняться вместе с вопросами, связанными с законом и медициной. Будьте начеку!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши средства и активы или что-то, связанное с проблемами наследства и страхования. Точно так же что-то неожиданное может повлиять на вашу договоренность с кем-то об общем имуществе или о чем-то, что находится в совместном владении. Будьте в курсе!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш лучший вариант сегодня — сотрудничать с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями. Не давайте им статического электричества. Просто идите, чтобы ладить. Даже тогда что-то неожиданное может застать вас врасплох. В нем может участвовать младший друг или младший знакомый в группе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то, связанное с вашей рабочей рутиной, сегодня будет прервано. Произойдет что-то неожиданное. Поэтому будьте умнее и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. Точно так же вы можете услышать неожиданные новости, связанные с вашим здоровьем или домашним животным. (Будьте бдительны.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пожалуйста, имейте в виду, что этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей. Это может быть незначительное (разделенное молоко) или что-то более серьезное. Поэтому держите ухо востро. Между тем, социальные планы внезапно изменятся. Они могут быть задержаны или отменены. И наоборот, вы можете получить неожиданное приглашение. (Действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса, телеведущая Вупи Голдберг (1955) разделяет сегодня свой день рождения. Вы прекрасно разбираетесь в характерах. У вас есть здравый смысл и мудрость, и вы увлечены своими убеждениями. Вот почему люди слушают вас. Это более социальный год для вас. Наслаждайтесь Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь! Старые друзья могут возродить дружеские отношения.