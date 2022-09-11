Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 11 сентября 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день! Вы чувствуете себя счастливым, поэтому общительны и дружелюбны со всеми. В свою очередь, другие хотят быть с вами, потому что очевидно, что вы заботитесь об их благополучии и их пользе. Это потому, что Луна в вашем знаке выстроена в линию с Юпитером в вашем знаке.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы лучше осведомлены о более глубоких аспектах жизни. Вот почему вы чувствуете сострадание к другим и искренне беспокоитесь об их проблемах. Вы также хотите добиться душевного спокойствия, работая со своим внутренним кодом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими. Вам понравится быть активным с группами, а также с друзьями, потому что у вас есть теплая энергия и искренний интерес к благополучию других. Вы также найдете полезным работать с организацией, которая хочет помочь нуждающимся.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди восхищаются вами сегодня. Вы не только выглядите для них успешным, вы также выглядите счастливым и уверенным в себе. Естественно, это харизматичное качество, которое будет привлекать к вам окружающих. По этой же причине вы добьетесь успеха, если будете иметь дело с группами или должны быть на виду у публики.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше стремление к приключениям пробуждается, поэтому это отличный день для путешествий или изучения новых территорий. Знакомство с новыми лицами и посещение новых мест заряжают энергией. В частности, вы будете заинтригованы различными культурами и необычными ситуациями. Сегодня все, что вы отдаете, вы получите взамен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для бизнеса и финансов. Это также хороший день, чтобы обсудить, как разделить что-то вроде наследства или изучить детали общей собственности или чего-либо, чем вы владеете совместно с кем-то еще. Все стороны будут справедливы, тем не менее, вы получите пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с широкой публикой. Люди будут реагировать на вас, потому что они чувствуют, что вы проявляете к ним неподдельный интерес. Сегодня вы чувствуете чувствительность к нуждам других, поэтому вы поможете другим, если сможете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поездки, связанные с работой, сегодня будут полны приключений. Другие будут связаны с клубами и организациями, которые могут принести пользу тем, кому повезло меньше. Это отличный день для работы с группами, потому что у вас будет крепкая связь со всеми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Игривый день! Это идеальный день для отпуска или мини-отпуска. Все ваши отношения с окружающими оптимистичны и дружелюбны. Поскольку все полны энтузиазма и хотят хорошо провести время, принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными событиями и развлечениями!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пригласите компанию на барбекю, потому что это отличный день, чтобы развлечься дома. Люди будут счастливы и взаимно щедры. Это же положительное влияние привлечет к вам выгодные возможности в сфере недвижимости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы сегодня оптимистичны, все ваши взаимодействия с другими людьми будут теплыми и дружелюбными. У вас большие идеи! Поскольку энтузиазм заразителен, люди будут притягиваться к вам. Наслаждайтесь этой хорошей прессой. Идеальный день для путешествия или короткой поездки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы увеличить свой заработок. Или вы можете сделать приятную покупку. Вы будете щедры к другим, потому что чувствуете себя таким удачливым. (Это хорошо, потому что что посеешь, то и пожнешь.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Федор Добронравов(1961) и певица Лада Дэнс (1969) отмечают свой день рождения сегодня. У вас высокие стандарты. Вы усердно работаете. Вы наблюдательны, вы делаете свою домашнюю работу и показываете лучшие результаты. Это победный год для вас! Ожидайте признания ваших прошлых усилий. Вы можете получить повышение, награду, похвалу или приз. Вы это заслуживаешь.