Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 11 декабря 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:30 до 15:30. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день! Вы будете наслаждаться отдыхом дома, вы также получите удовольствие от развлечений. После оповещения о Луне (см. выше) планируйте общение и наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми развлечениями с детьми, романтическими прогулками и светскими мероприятиями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день хорошего самочувствия. Утром вы можете быть заняты делами или встречаться с друзьями и группами. Если да, то это будет приятно. Однако, когда день подходит к концу, вы можете быть счастливы спрятаться дома и расслабиться. (Вам нравятся ваши земные блага.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Денежный поток, доходы, расходы и покупки сегодня у вас на уме. Поэтому, пожалуйста, помните о предупреждении о Луне. Избегайте покупок с 13:30 до 15:30. После этого ждите коротких поездок, свиданий и напряженного ритма!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшний день начинается с того, что Луна в вашем знаке танцует с Юпитером, что дает вам чувство благополучия и радости. Вы почувствуете теплоту и дружелюбие по отношению к другим и возможно, будете беспокоиться о чьем-то благополучии. После оповещения о Луне ваши мысли переключаются на покупки, заработок и денежный поток.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это день хорошего самочувствия! Поскольку это утро нежное и более спокойное, расслабьтесь со второй чашкой кофе. Однако после 15:30 Луна входит в ваш знак, принося вам дополнительную удачу! Это усилит ваши эмоции и вашу реакцию на других. Отличное время для общения!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Этим утром вы почувствуете себя общительным и готовым поговорить с друзьями или группами. Вы даже можете развлекаться дома. Позже в тот же день вы, возможно, захотите спрятаться или насладиться уединением или поработать за кулисами. Вам нужен тайм-аут.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Задушевный разговор с подругой или знакомой женщиной может иметь для вас значение этим утром. Позже в тот же день, после того, как Луна изменит знаки, вы будете в хорошем настроении. Люди будут замечать вас больше, чем обычно и на самом деле, они могут говорить о вас по какой-то причине. (Знайте об этом.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этим утром вам понравятся короткие поездки и возможность заняться чем-то другим или исследовать новые территории. Позже люди заметят вас. Они могут даже знать личные подробности о вашей личной жизни. (Немного любопытно.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня утром вы можете сосредоточиться на банковских и финансовых вопросах, связанных с общей собственностью. Но позже в тот же день вам понравится делать что-то другое. Путешествуйте и исследуйте свое окружение. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были, потому что это доставит вам удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Идите осторожно этим утром и сотрудничайте с друзьями, партнерами и супругами, чтобы облегчить жизнь. (Ничего страшного.) Выделите немного времени сегодня днем, чтобы проверить счета и финансовые документы, чтобы вы знали, что происходит. Когда дело доходит до ваших денег и личного богатства – будьте на высоте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этим утром вы можете быть заняты заботой о других или служением чьим-то нуждам. Может быть, завтрак для семьи? Позже днем ​​время, проведенное с другом или партнером, будет иметь большое значение. Остерегайтесь рефлекторных реакций сегодня днем. Не горячитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день начинается весело! Наслаждайтесь компанией детей и романтических партнеров. Делайте что-то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым. Позже в тот же день вам придется выполнять обязанности, обязательства и список дел. Так оно и есть.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Борис Щербаков (1949) и певец и рок-музыкант Андрей Макаревич (1953) отмечают сегодня с вами день рождения. Вы независимы однако вы также очень теплы и заботитесь о других. На самом деле, иногда вы защищаете. Это более спокойный год. Сосредоточьтесь на своих самых личных отношениях. Сконцентрируйтесь на своих потребностях и на том, что делает вас счастливым. Принимайте помощь от других.