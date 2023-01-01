Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 1 января 2023

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Многие из вас заработают больше денег и станут богаче в этом году. И все же, в то же время вы пройдете по шкафам, чуланам, гаражам и складским помещениям, чтобы уменьшить размеры и избавиться от того, что больше не является полезным или актуальным в вашей жизни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот год будет для вас очень удачным, потому что в мае счастливый Юпитер впервые за 12 лет войдет в ваш знак, дав вам чудесный импульс до июня 2024 года. Считайте свои счастливые звезды! Пришло время научиться не продаваться другим, а интегрировать свой мир с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это мощное время в вашей жизни, потому что вы вступаете в свое время сбора урожая, которое представляет собой цикл, который происходит только раз в 30 лет. Это все еще будет время большой ответственности; однако ваш успех будет очевиден для всех.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете рассчитывать на более популярный год! Ожидайте завести новых друзей и принять более активное участие в клубах, группах и организациях. Между тем, начните готовиться к моменту признания примерно через три года. Продолжайте дальнейшее образование или обучение, чтобы подготовить себя.

Лев (23 июля — 22 августа)

Впервые за 12 лет в этом году счастливый Юпитер пройдет через вершину вашей карты, повысив вашу репутацию и заставив вас сиять в глазах других. Ожидайте повышения, награды или возможности заняться новой работой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Запланируйте множество возможностей для путешествий в этом году, а также возможность получить дополнительное образование и профессиональную подготовку. Вы начинаете этот год с чувством амбиций. Вы также получите больше признания и признания за свои прошлые усилия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот год принесет вам хорошие финансовые возможности. Многие из вас могут унаследовать или извлечь выгоду из богатства и ресурсов кого-то другого, включая супруга или партнера. Это также будет время тяжелой работы, а это значит, что вам придется приложить усилия, чтобы получить желаемые результаты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши самые близкие отношения будут счастливее в этом году. На самом деле, этот год — лучший год для брака для Скорпионов за более чем десятилетие. Между тем, у многих из вас может быть повышенная ответственность за детей. В июле, августе, сентябре и октябре вы выглядите великолепно для всех!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этом году у вас есть прекрасные возможности. Во-первых, вы можете улучшить свое здоровье в 2023 году. Кроме того, вы можете получить лучшую работу или улучшить свою текущую работу с помощью лучших обязанностей и заслуженного признания. А пока делайте все возможное, чтобы стабилизировать обстановку дома и семьи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Начните копить на отпуск в этом году, потому что вы хотите повеселиться! Многие из вас получат больше радости от детей. Это прекрасный год для занятий искусством, а также для активной общественной жизни. Между тем, на горизонте может появиться смена работы или переезд на новое место жительства.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этом году вы будете более довольны своей домашней сценой. Многие из вас переедут в лучшие места или улучшат свой существующий дом. Кроме того, члены семьи будут добрее и щедрее друг к другу. А пока обуздайте свои расходы и защитите свои активы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это ключевой год для вашего знака, потому что сейчас вы начинаете заново изобретать себя. Вы можете испытать настолько серьезные изменения, что фактически поменяете свой повседневный гардероб. Между тем, это стремительный, оптимистичный, веселый год! Наслаждайтесь обучением и улучшением отношений с братьями, сестрами и родственниками.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Шакуров (1942) и телеведущий Антон Привольнов (1981) отмечают с вами день рождения сегодня. Вы креативны и легко адаптируетесь. Вы также сильны волей и решительны. Вы часто выглядите более уверенно, чем чувствуете. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время провести инвентаризацию своей жизни и отпустить людей, места и вещи, которые вас сдерживают.