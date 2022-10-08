Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 8 октября 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок и принятия важных решений сегодня с 7:00 до 12:15. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

После того, как Луна сегодня перейдет в знак Овна, у вас возникнет ощущение, что все в порядке! Вы счастливы! Вот почему вы будете щедры к другим и захотите помочь, чем сможете. Другие ответят тем же. Это хорошая вещь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для медитации, самоанализа и тихого времени, чтобы подумать о своих ценностях. Вы могли бы также принять более легкие идеи и решить, что делает вас счастливым? Что вы можете сделать, чтобы побаловать себя сегодня? (Вы любите хорошую еду и питье.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для общения с группами и организациями. Время, проведенное с другом, будет вознаграждено. Если вам нужно выступить перед группой, вы будете убедительны. На самом деле, вы можете ожидать поддержки от других, потому что вы сплотите их на свою сторону.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на окружающих. Все, особенно начальство, родители, учителя и VIP-персоны, будут видеть в вас успешного, богатого, щедрого и доброго человека. (Звучит чересчур, не правда ли?) Тем не менее, наслаждайтесь хорошей прессой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы хотите путешествовать или сменить обстановку, потому что хотите приключений и ярких эмоций в своей жизни! Если вы не можете путешествовать, отправляйтесь туда, где вы никогда раньше не были. Вам также будет интересно узнать что-то увлекательное или познакомиться с интересными людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вы сегодня занимаетесь финансовыми вопросами, особенно связанными с долгами, наследством, важными страховыми вопросами — не подписывайте ничего важного во время оповещения о Луне. (См. выше.) Однако эти обсуждения, как правило, будут идти в вашу пользу, потому что сегодня вы привлечете к себе благосклонность и богатство.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы иметь дело с представителями общественности или общаться с большими группами, потому что вы легко установите прочные отношения с другими. Вы интуитивно будете знать, что сказать, чтобы с вами согласились. Сегодня вы получите то, что отдаете, особенно в плане доброты и дружбы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваше здоровье укрепится. У вас также могут быть ласковые, игривые моменты с домашним животным, которые доставляют вам радость. Ищите способы улучшить свою работу или получить лучшую работу, потому что они существуют. Однако не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне. Подождите, пока это не закончится.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы поболтать и повеселиться. В частности, вам понравятся мероприятия с группами или общение с широкой публикой. Это также прекрасный день для участия или просмотра спортивных мероприятий, а также веселых мероприятий с детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Развлекайтесь сегодня дома, потому что у людей приподнятое настроение. Кроме того, они щедры, что означает, что все открыты для помощи друг другу. Кроме того, некоторые из вас могут обнаружить выгодную сделку с недвижимостью уже сегодня. (Проверьте оповещение о Луне.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня вы настроены оптимистично, вам понравится проводить время с родственниками, соседями, братьями и сестрами, в основном потому, что им нравится проводить время с вами. Это отличный день для короткой поездки. Это также хорошее время, чтобы учиться или узнавать что-то новое.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете найти способы увеличить свой доход сегодня, или получить прибыль, или каким-то образом увеличить свое богатство, потому что эти возможности действительно существуют. Однако ничего не делайте во время оповещения о Луне: с 7:00 до 12:15. Подождите, пока оно не закончится.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Мэтта Дэймона (1970) и певца Сереги (1976) сегодня день рождения. Вы творческий человек, который является обаятельным собеседником. Люди, как вы. Вы талантливы во многих областях. Вы случайны, но решительны. Этот год посвящен служению, особенно семье. Поэтому вы должны заботиться о себе, чтобы быть опорой для других. Наступило время преображения?