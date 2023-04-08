Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 8 апреля 2023

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общим имуществом, наследством и вопросами страхования, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области для вас сегодня. Точно так же, если вы несете ответственность за кого-то или перед кем-то, игра может измениться. Будьте в курсе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Весьма вероятно, что партнер или близкий друг сегодня бросит вам вызов. Они скажут или сделают то, чего вы меньше всего ожидаете. Или возможно, вы встретите кого-то, кто является интересной личностью. Кто-то из ваших близких может захотеть изменить правила или сделать что-то по-другому.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваша рабочая рутина может пострадать от неожиданных сбоев и задержек. Перебои с электричеством, проблемы с компьютером, нехватка персонала, задержки с доставкой — может быть что угодно. Возможно, вас удивит коллега. Для некоторых такой неожиданностью может быть ситуация, связанная со здоровьем, или что-то связанное с домашним животным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Будьте в курсе, где они находятся и что они делают. Точно так же социальные планы могут внезапно измениться сегодня. Они могут быть отменены или вы могли бы получить приглашение-сюрприз? Кто знает?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш домашний распорядок изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Возможно, в вашу дверь постучится гость? (Оденьтесь, чтобы быть готовым ко всему.) Это может указывать на спор с авторитетным лицом в семье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас подвержен несчастным случаям. Это включает в себя словесные оплошности, а также физические несчастные случаи. Естественно, ничего не должно происходить, если вы осознанно относитесь к тому, что делаете. Поэтому замедлитесь и будьте бдительны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может повлиять на ваши активы, ваше имущество или ваше богатство сегодня. Вы можете найти деньги и вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Подружитесь со своим банковским счетом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке сидит напротив непредсказуемого Урана. Это может сделать вас одержимым чем-то необычным или нетрадиционным. Из-за того, что вы одержимы этим, вы можете стать неразумным. Проверьте, что вы делаете. Сегодня вы тоже чувствуете себя независимым! Не удивляйтесь, если вы беспокойны, раздражительны или упрямы. Будьте крутым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это смутно беспокойный день для вас, и вы можете не знать, почему. Не волнуйтесь. Вам не нужно знать почему, просто имейте в виду, что это нормально, если вы чувствуете себя немного на грани. Это мимолетное темное облако на вашем горизонте, которое завтра исчезнет. Расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с друзьями или членом группы сегодня могут быть подвергнуты испытанию, потому что у вас сильное расхождение во мнениях или вы не согласны с мандатом группы. Или возможно, кто-то разыгрывает или делает что-то необычное? Имейте в виду, что это может случиться и вам придется использовать искусные средства, чтобы справиться с этим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с родителями и начальством сегодня непредсказуемы, поэтому нужно оставаться мягким и сосредоточенным. Прежде всего, избегайте рефлекторной реакции, если кто-то говорит что-то, что вам не нравится. Если вы позволите этому пройти, завтра все может быть хорошо, и вы будете рады, что ничего не сказали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок будут прерваны, отложены или отменены сегодня. Или может быть, вам вдруг придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали? Точно так же школьные расписания могут измениться или быть сложными. Держитесь подальше от людей, которые хотят навязать вам свою политическую или религиозную программу. Это их дело. Это не обязательно ваше.

Если ваш день рождения сегодня

Художник Никас Сафронов (1956) и казахстанский боксёр Геннадий Головкин (1982) сегодня отмечают день рождения. У вас сильно развито чувство справедливости. Вы сильно сосредотачиваетесь на самосовершенствовании. Вы независимы и смелы. Этот год является первым годом нового девятилетнего цикла. Оставайтесь гибкими. Держите глаза открытыми для новых возможностей. Будьте готовы стать лидером.