Ежедневный гороскоп: сегодня суббота 7 января 2023

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 17:00 до 22:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас может быть борьба за власть с родителем, особенно по старым делам или чему-то из прошлого. (Это может также включать встречу с родителем или авторитетной фигурой из вашего прошлого.) В любом случае, это обсуждение будет страстным и возможно, борьбой за власть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это классический день для споров о политике, религии или национальных проблемах, потому что люди хотят перефразировать что-то из прошлого или вернуться к тому, о чем говорилось раньше. Когда Венера находится высоко в вашем гороскопе, вы можете заставить людей слушать вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день для осторожного ведения дел с долгами, страховыми вопросами, наследством и всем, что связано с общей собственностью, потому что вы готовы это сделать. Вы также готовы обсудить старые проблемы и прошлые проблемы, чтобы двигаться вперед, особенно в финансовом плане.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждения с партнерами и друзьями сегодня будут напряженными. Вполне возможно, что какая-то борьба за власть может иметь место. Это может быть даже с бывшим партнером или старым другом. Сегодня у вас есть рычаги, чтобы побудить все идти своим путем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Очистите старые дела, связанные с вашей работой или вашей работой сегодня. Точно так же вы можете вернуться к прошлым советам или методам, связанным с вашим здоровьем. Сегодня у вас твердое мнение, и вы хотите, чтобы вас услышали. К счастью, отношения с окружающими относительно дипломатические. Это хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня состоятся важные разговоры с вашими детьми или с романтическим интересом. Вы можете перефразировать проблемы из прошлого или может быть, вы поговорите с кем-то из прошлого, которого давно не видели? Не тратьте время на показуху. Доберитесь до сути.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня может произойти борьба за власть с членом семьи, особенно с родителем. Вы можете перефразировать старые проблемы или поговорить с родственником или родителем, которого давно не видели. Могут возникнуть дебаты о том, как сделать дома лучше или как что-то исправить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете испытать столкновение эго с кем-то, особенно с родственником, соседом или братом или сестрой. Если это так, то это, вероятно, повторение того, что произошло раньше. Будьте осторожны, потому что это отвлечение может поставить вас в легкую аварийную ситуацию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вероятны денежные склоки. Или у вас может быть ссора с кем-то из-за общих обязанностей или общей собственности. (Это проблема, к которой уже обращались раньше, и она вернулась снова.) Когда Венера находится в вашем Доме Связи, вы тактичны и дипломатичны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вероятна борьба за власть с партнерами и близкими друзьями. Может быть, это потому, что в вашу жизнь вернулись бывшие партнеры и старые друзья? Не тратьте время на это. Ваше время драгоценно. Делайте то, что можете, и сосредоточьтесь на том, как улучшить свой дом или помочь члену семьи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут возникнуть споры с коллегами. Или, может быть, вы не согласны с кем-то из-за проблем со здоровьем? Или ваш питомец. К счастью, Венера сейчас находится в вашем знаке и Венера смягчит ваши слова и сделает вас дипломатичным во всех ваших отношениях с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не пытайтесь убедить друга или члена группы в своей точке зрения на что-либо — возможно, на общественное мероприятие, спортивную тему или даже на ваших детей. Эта разница во мнениях может возникнуть и в романтических отношениях. Нет никого настолько глухого, как те, кто носит наушники.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Екатерина Семёнова (1961) и актриса Наталья Гвоздикова (1948) сегодня отмечают день рождения. Вы терпеливы, сдержанны и консервативны. Вы цените уважение, которое получаете от других. Вы прямолинейны и прямолинейны в общении со всеми. Ваша тема в этом году — служение другим, особенно членам семьи. Поэтому важно заботиться о собственном здоровье. Возможно, пришло время преображения?