Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 31 декабря 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений с 7:30 до 12:30. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня легко эмоционально отождествиться со своим имуществом, поэтому вы можете быть менее склонны расставаться с чем-то или одалживать это кому-то. Вы также можете чувствовать, что вам нужно защищать себя в чем-то, где на самом деле ничего не поставлено на карту.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке, что усилит ваши эмоции. Это также создаст в вас большую потребность принадлежать или общаться с друзьями и любимыми сегодня. Хорошая новость заключается в том, что это делает вас немного удачливее, чем все остальные. Попросите вселенную об одолжении.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это случайная дата в календаре. Вам не нужно выходить и красить город в красный цвет. Это нормально оставаться дома и сидеть на корточках. Причина, по которой я это говорю, в том, что сегодня вам не очень хочется общаться. Это нормально. Расслабьтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ряд людей предъявляют много требований к вашему времени сейчас. Вы заняты с партнерами, близкими друзьями, а также группами, клубами и организациями. Сегодня в ваших планах может фигурировать коллега-женщина. Это время для откровенного обсуждения?

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение двух дней в месяц Луна находится на вершине вашей карты, что позволяет вам сосредоточиться на профессиональных и деловых проблемах. Это привлекает к вам внимание. На самом деле, некоторые люди будут знать личные подробности вашей личной жизни. Вам нужно сделать некоторые повреждения?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам хочется сменить обстановку. Вам нужен шанс сделать что-то другое, авантюрное и захватывающее! Действуйте осторожно, потому что некоторые другие вещи могут создать некоторые трудности. Не будьте слишком амбициозны. Просто делайте маленькие шаги сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Положение Луны сегодня привлечет ваше внимание к финансовым вопросам, наследству, налогам, долгам и общему имуществу. Сегодня вероятны семейные разговоры о старых делах, особенно о собственности или ремонте дома. Идите осторожно, потому что люди будут защищаться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Два дня в месяц Луна будет находиться напротив вашего знака. Когда это происходит, вы должны быть более мягкими, когда имеете дело с другими. Вы должны быть готовы к сотрудничеству и идти на компромисс. Сегодня один из тех дней. (Ничего страшного.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам придется поставить собственные эмоциональные соображения на второй план перед требованиями кого-то другого. Возможно, вам придется работать на кого-то или оказать им услугу. Тем не менее, это может быть приятным опытом. Когда мы проявляем доброту к другим, мы больше нравимся себе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Романтика может быть более значимой для вас сегодня, потому что Луна находится в той части вашей карты, которая имеет власть над романтикой, весельем, социальными мероприятиями и всем творчеством. Вы также можете быть связаны с детьми больше, чем обычно сегодня. Если это так, вы можете чувствовать себя чрезмерно защищенным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сможете насладиться роскошью уединиться в каком-нибудь месте, чтобы вы могли чувствовать себя уединенно и наслаждаться своим уединением. Это идеальное время, чтобы уйти в себя и немного помедитировать. Вы можете увидеть, как сильно ваши привычки контролируют вашу жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Разговаривая с другими сегодня, вам нужна настоящая связь с ними. Вот почему вы будете чувствовать разочарование, если разговор окажется поверхностным. Вы хотите добраться до сути чего-то и поделиться этим с кем-то. Настоящие чувства. Реальные факты.

Если ваш день рождения сегодня

Артист балета Николай Цискаридзе (1973) и актер Энтони Хопкинс (1937) сегодня отмечают как и вы день рождения. Вы очень индивидуальны и всегда предпочитаете идти в такт собственному барабану. Вы дружелюбны и цените отношения с другими. Простота — ключ к жизни в этом году. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Физические упражнения важны. Оставайтесь приземленными и уравновешенными.