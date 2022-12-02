Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 3 декабря 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:30. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы исследовать свой мир! Поскольку вы ищете приключений и любите путешествовать, вам понравится встречаться с людьми из других культур и разного происхождения. Между тем, письмо, изучение и глубокие дискуссии также доставят вам удовольствие. Это еще один отличный день для свиданий!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вчера было позитивно, а сегодня лучше! Это отличный день, чтобы проверить банковские и страховые вопросы и обсудить, как разделить наследство. Поскольку вы чувствуете себя ласковым и страстным, это также отличный день для романтики. Держите карманы открытыми, потому что деньги могут прийти к вам!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это еще один прекрасный день, чтобы поболтать с другими, особенно с представителями широкой публики. Встретьтесь с другом на обед или поздний завтрак. Поделитесь своими идеями, особенно если вы находитесь в группе. У вас также есть возможность привлечь к себе интересных людей сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это чрезвычайно продуктивный день для вас, потому что вы счастливы работать. Другим понравятся тренировки в тренажерном зале или любой другой физический режим, потому что вы хотите сделать все возможное, чтобы прокачать свое здоровье сегодня. Домашние животные также будут источником радости. Хорошего вам дня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня особенно актуальна. Наслаждайтесь флиртом и романтическими посиделками. Между тем, все социальные мероприятия будут иметь успех — веселые обеды, музыкальные представления, спортивные мероприятия, ужины вне дома, игры с детьми и различные взаимодействия с другими людьми. Сделайте что-нибудь другое! Исследуй свой мир!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы повозиться с домом и привести его в порядок. Прибрать вещи и возможно, что-то переставить. Ремонт дома или самодельные проекты станут для вас сегодня отличным выбором. Это также отличный день, чтобы развлечься дома — днем ​​или вечером. Люди ласковы сегодня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это насыщенный и оптимистичный день, потому что вам есть куда пойти, с кем повидаться и чем заняться! Разговор с партнером, супругом или близким другом будет просветляющим и обнадеживающим. Наслаждайтесь короткой поездкой или чем-то, что расширяет ваш повседневный взгляд на вещи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это второй день подряд, который приносит вам финансовую удачу. Еще раз, уважайте свои идеи зарабатывания денег. Ищите способы увеличить свой доход. И да, вы все еще хотите покупать красивые вещи для себя и близких. Это также игривый день для общения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы знаете, что хорошо бежать с победной серией и сегодня еще один прекрасный день — даже лучше, чем вчера. Наслаждайтесь всеми видами позитивного общения с другими людьми, в том числе с детьми. Принимайте приглашения на общение, включая романтические тет-а-тет. Это веселый день!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть выбор: с одной стороны, это прекрасный день, чтобы найти уединение в прекрасном окружении. (Тихое время.) С другой стороны — вы можете отвечать на просьбы других пообщаться. Это ваш выбор. Вы можете пойти в любую сторону и быть счастливым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это еще один прекрасный день, чтобы поболтать! Сегодня вы можете играть руководящую роль в группе или организации. Вы также можете быть связаны с молодыми людьми или с творческими проектами и артистами. Возможно, что-то спровоцирует вас изменить ваши будущие цели?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы прекрасно выглядите для всех, потому что, говоря астрологическим языком, вы находитесь в центре внимания. Вот почему вы сияете в глазах других! Люди видят в вас компетентного, способного и привлекательного человека. Поэтому, если вам представятся возможности – хватайтесь за них. Ничто так не успешно, как видимость успеха.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нина Дорошина (1934-2018) и рок-музыкант Оззи Осборн (1948) родились в этот день. Вы очаровательны, привлекательны и дружелюбны. Другим нравится ваша компания, потому что вы полны энтузиазма. Вы уверены. Это более социальный год. Время получать удовольствие! Могут появиться старые друзья, чтобы возродить отношения. Вы можете оказаться на виду у публики.