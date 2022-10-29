Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 29 октября 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:00 до 9:45. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Придерживайтесь фактов сегодня. Придерживайтесь того, что реально, потому что легко откусить больше, чем вы можете прожевать. Между тем, знайте, что у вас высокая визуализация. Cегодня люди замечают вас больше, чем обычно. (На самом деле, некоторые обсуждают личные подробности вашей личной жизни.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны в финансовых дискуссиях. Не отдавайте ферму. Прежде чем соглашаться на что-то важное, убедитесь, что у вас есть факты. Позже днем ​​вам захочется куда-нибудь сбежать или заняться чем-то другим. Вы хотите приключений!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не будьте слишком агрессивны в отношениях с партнерами и близкими друзьями сегодня, у вас может возникнуть соблазн сделать это. Возможно, вы захотите взять ситуацию в свои руки или управлять шоу. Убедитесь, что у других есть мнение и что они согласны с тем, что происходит, прежде чем взять на себя управление.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы много сделаете сегодня, потому что вы чем-то увлечены. Тем не менее, идите медленно и не ожидайте слишком многого. Во-первых, Луна сегодня находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны сотрудничать. Вы должны быть более мягкими сегодня, когда имеете дело с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите, чтобы все было сделано сегодня! У вас есть список дел, записанный где-то в вашей голове. (Списки обычно способствуют продуктивности.) Принимайте помощь других, но следите за тем, чтобы их вклад не увлек вас и не взял верх над ситуацией. Оставайтесь под контролем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы хотите повеселиться сегодня! Вот почему вы будете стараться общаться с другими людьми, смотреть спортивные мероприятия или получать удовольствие от игр с детьми. Если вы сможете проявить свои творческие таланты, это вас порадует. Расслабьтесь и наслаждайтесь своим днем!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы почувствуете себя лучше, если сегодня будете вести себя сдержанно и сидеть на корточках дома. Тем не менее, у вас на уме проблемы с покупками и деньгами. Как ни странно, часть вас хочет путешествовать и исследовать город. Вы должны разрешить эти различные импульсы. (Так было всегда.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это мощное время для вас с Солнцем, Меркурием и Венерой в вашем знаке. Вы не только наделены полномочиями, вы чувствуете себя необычайно общительным и жаждете поговорить с другими. Короткие поездки, визиты и поручения станут для вас идеальной стимуляцией.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не стоит сегодня что-то переоценивать. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, особенно партнерам и близким друзьям. Сегодня сосредоточьтесь на финансовых вопросах, особенно на том, как они влияют на дом и семью. Важно оставаться в настоящем и оставаться настоящим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши чувства могут быть обострены сегодня, потому что Луна находится в вашем знаке. Однако это также означает, что ваша удача немного улучшится. О да, все будет идти своим путем. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? Наслаждайтесь компанией молодых, творческих людей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы заметны и вы прекрасно выглядите в глазах окружающих, особенно авторитетных лиц. Это означает, что вы можете попросить то, что вы хотите, или сделать что-то для продвижения своей повестки дня. Сказав это, вы, возможно, захотите подождать, потому что сегодня вы чувствуете себя немного затворником. Это нормально.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня для вас может быть важен разговор со знакомой женщиной. Возможно, это заставит вас задуматься о новых целях или изменить уже существующие. Конечно, вы заинтересованы в изучении и расширении своего мира, особенно с помощью путешествий или повышения квалификации. Столько возможностей!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Екатерина Шпица (1985) и актриса Вайнона Райдер (1971) отмечают свой день рождения сегодня. Вы игривы и спонтанны. Вы независимы, новатор и отличный стратег. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить людей, места и вещи, которые вас сдерживали. Освободите себя для новых начинаний в следующем году!