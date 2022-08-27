Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 27 августа 2022

Оповещение о Луне

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня могут возникнуть споры с коллегами по работе. Или возможно, разногласия по поводу того, как выполнять ту или иную технику или задачу? Вы можете поссориться с кем-то из-за домашнего питомца или даже разозлиться на кого-то возможно, на профессионала, по поводу здоровья. Терпение будет вашим спасителем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня родителям будет сложно общаться со своими детьми, потому что все они немного вспыльчивы и раздражительны. (Вы терпеливый знак, потому что, если вы когда-нибудь выйдете из себя, игра будет окончена.) Проявите вежливость под давлением. Точно так же будьте терпеливы с романтическими партнерами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы очень хорошо осведомлены о себе (с Марсом в вашем знаке) и у вас твердое мнение! Вот почему у вас могут быть серьезные конфликты эго с кем-то, особенно с родителем или старшим членом семьи. Возможно, вы чувствуете, что должны защищать себя. (Будет ли что-то из этого иметь значение через пять лет?)

Рак (21 июня — 22 июля)

Жизнь занята и вам есть, что сказать. Идут семейные обсуждения, помимо возможного ремонта дома. Возможно, вы чувствуете, что растянулись слишком тонко? Как бы то ни было, сегодня вы можете чувствовать себя раздражительным и нетерпеливым, общаясь с другими. Попробуйте физические упражнения в качестве выхода для вашей сдерживаемой энергии.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вас могут раздражать другие из-за того, как обстоят дела с финансами сегодня. Вы щедрый знак и возможно, люди предполагают, что вы собираетесь оплатить счет или заплатить больше, чем ваша справедливая доля? Группа или что-то связанное со спортивным мероприятием, может сделать что-то, что вас раздражает. Расслабьтесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня и Солнце, и Луна находятся в вашем знаке в противоречии с Марсом в верхней части вашей карты. Это классическая установка на необдуманные поступки, необдуманное поведение и ненужные споры с родителями, начальством и авторитетными лицами (включая полицию). Не вмешивайтесь! Дайте этим людям широкое поле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не попадайтесь на удочку в дискуссиях, в которых вы не согласны по деликатным вопросам, например по политике, религии или национальным вопросам. Даже не пробуйте. Решите пропустить это, потому что у всех просто появятся проблемы всякой причины.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете столкнуться с серьезным сопротивлением своим идеям о страховании, общей собственности, наследстве и обо всем, что связано с совместным имуществом. Поскольку это плохой день, чтобы пытаться достичь какого-либо соглашения, отложите эти обсуждения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшний день созрел для разногласий с другими, потому что огненный Марс находится прямо напротив вашего знака и расходится с Солнцем в верхней части вашей карты. Во-первых, это означает, что у вас высокая визуализация. (К счастью, вами восхищаются.) Тем не менее вероятны ссоры с партнерами и близкими друзьями. Сохраняйте хладнокровие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас могут быть претензии сегодня, связанные с вашей работой, вашим домашним животным или вашим здоровьем, и вы хотите изложить свое дело. Однако авторитетные лица либо откажутся вас слушать, либо не согласятся с вами. Естественно, это будет раздражать. Справляйтесь, как можете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Общественные мероприятия, спортивные мероприятия, развлечения и игры с детьми могут быть омрачены разногласиями с другими людьми, особенно с детьми. Старайтесь избегать их, если можете, потому что гнев только делает всех несчастными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Постарайтесь сегодня избегать споров с семьей, друзьями и партнерами ради всеобщего спокойствия. По общему признанию, рост хаоса и активности в тылу создает проблемы. Будьте частью решения, а не проблемы.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Фаина Раневская (1896-1984) и актриса Марина Федункив (1971) родились в этот день. Вы очень независимый. Вы сосредоточены на деталях. Вы щедры, заботливы и сострадательны к другим. Вы приветствуете изучение возможностей стать лучше. Это год перемен для вас, а это значит, что вы должны оставаться легкими и гибкими. Будьте готовы действовать и исследовать новые направления и принимать новые видения.