Ежедневный гороскоп сегодня, суббота 26 ноября 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-то облеченный властью — босс, родитель, учитель или даже сотрудник полиции — может сегодня застать вас врасплох или чем-то удивить. Зная это заранее, будьте начеку. Следите за своими шагами. Если необходимо, примите меры по устранению повреждений, чтобы сохранить лицо или избежать неприятностей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы жаждете эмоционального возбуждения, поэтому вам хочется заняться чем-то отличным от вашей повседневной рутины. Скорее всего, вы будете искать людей, которые отличаются от вас. Возможность путешествовать также будет привлекательным вариантом. Вам нужны перемены!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Было бы разумно проверить свои банковские счета и договоренности, которые у вас есть с кем-то еще в отношении общих обязанностей и общей собственности. Также разумно быть в курсе деталей, касающихся долговых обязательств, наследства и страховых вопросов, потому что может произойти что-то неожиданное.

Рак (21 июня — 22 июля)

Партнер, супруг или друг, вероятно, сделает что-то и удивит вас сегодня. (Надеюсь, это будет забавный сюрприз.) Возможно, вы познакомитесь с кем-то новым, необычным или в чем-то авангардным? Или вы можете встретить кого-то необычного среди широкой публики.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваша рабочая рутина будет прервана. Нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, отказы оборудования, компьютерные сбои и отмены — вот лишь некоторые причины, по которым сегодня дела пойдут не так. Дайте себе дополнительное время, чтобы вы могли справиться с неожиданностями. Владельцам домашних животных следует быть особенно бдительными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам может прийти неожиданное приглашение. Если это так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким. Вас порадуют неожиданные социальные возможности, а также интригующие набеги на искусство. Тем не менее, обратите внимание: это может быть опасный день для ваших детей, поэтому будьте бдительны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш домашний распорядок сегодня по какой-то причине изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Внезапно может нагрянуть компания-сюрприз. (Подготовьтесь к этому и запаситесь чем-нибудь в холодильнике.) Возможно, у кого-то из членов семьи есть неожиданные новости? Может быть что угодно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ожидайте увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами, потому что вероятны внезапные изменения в вашем распорядке дня. Возможно, вы узнаете что-то новое, что вас удивит. Тем не менее, этот день также немного подвержен несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Оставайтесь в безопасности. Сегодня жизнь немного непредсказуема.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же вам будет разумно защитить свое имущество от потери, кражи или повреждения. Уважайте свои идеи по зарабатыванию денег, потому что они могут быть блестящими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний день полон импульсов энергии, которые могут заставить вас внести необходимые изменения в вашу личную жизнь или ближайшее окружение. Вы даже можете каким-то образом изменить свой внешний вид, чтобы произвести новое впечатление на окружающих. Много интересных возможностей!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. Это классическое время, когда вы ждете, что что-то произойдёт. Не беспокойтесь о том, почему вы так себя чувствуете. Будьте уверены, что это только на сегодня, а завтра будет прекрасный день. Расслабьтесь и плывите по течению.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы сегодня связаны с группами, клубами или организациями, вы можете выступать за новые изменения или новую политику. Вы могли бы даже взять на себя руководящую роль? Точно так же вы можете встретить сегодня необычного друга или кого-то, кого вы знаете, может вас чем-то удивить.

Если ваш день рождения сегодня

Певица, исполнительница Тина Тернер (1939) и актер, телеведущий Максим Аверин (1975) отмечают сегодня свой день рождения. Вы смелые и дерзкие. Вы умны, креативны и очень харизматичны. Люди тянутся к вам. Это год обучения и преподавания для вас. Поэтому дайте себе необходимое уединение и время для размышлений и учебы. Откройте для себя новые идеи!