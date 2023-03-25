25.03.2023
05:48
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Гороскоп

Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 25 марта 2023

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Осторожно! Избегайте важных решений или покупок сегодня с 12:00 до 21:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны в финансовых делах сегодня, особенно в тратах денег. Однако это также относится к любым важным решениям, которые вы можете согласовать с другими. Ваш идеализм разбужен, плюс вы склонны к экстравагантности. Между тем, большая часть этого дня — Лунная тревога. (См. выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Большую часть сегодняшнего дня Луна танцует в вашем знаке с нечетким Нептуном. Это усиливает ваше воображение, а также вашу чувствительность к другим. Вы можете чувствовать себя щедрым к тому, кому повезло меньше. Тем не менее, помните о том, что вы делаете, особенно в финансовом плане, во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Во многих отношениях сегодня вы будете чувствовать себя более расслабленно. Возможно, вы даже захотите спрятаться или вести себя сдержанно. Одна из причин заключается в том, что после нескольких месяцев пребывания в вашем знаке Марс сегодня покинул Близнецы. Кроме того, Луна сегодня «прячется» в вашей карте. Держите вещи простыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше общение с другом или даже с группой сегодня будет взаимно симпатичным. Вы захотите помочь нуждающемуся или наоборот, они могут захотеть помочь вам. Тем не менее, во время оповещения о Луне (см. выше) плохое время для принятия важных решений или траты денег.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы на высоте. Люди замечают вас больше, и они видят вас сочувствующим, доступным, заботливым и сострадательным. Это замечательные качества для подражания для других. Но не позволяйте этому ударить вам в голову. Будьте реалистом. Будьте собой. (Вы не можете спасти мир перед сном.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы — знак служения, и сегодня вы хотите помочь людям, особенно в зарубежных странах. Однако во время оповещения о Луне не самое подходящее время для новых идей и действий. Сделайте свою домашнюю работу, а затем, когда оповещение о Луне закончится в 21:00, вы сможете действовать свободно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, принимая решения о чужих деньгах, совместном имуществе или ресурсах, потому что большая часть этого дня — оповещение о Луне, а это плохое время для важных финансовых решений. Помните об этом. Подождите, пока не закончится оповещение о Луне. (См. выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут теплыми и взаимно сочувствующими. Они поймут, откуда вы и наоборот, вы их поймете. Тем не менее, подождите пока закончится сегодняшнее оповещение о Луне, прежде чем соглашаться на что-то важное. (См. выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последнее время сотрудничество с коллегами было полезным. Сегодня не исключение. Однако будет разумно отложить важные решения, особенно финансовые, до окончания сегодняшнего оповещения о Луне. (См. выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сказочный день для общения и творческой деятельности в мире развлечений, шоу-бизнеса, искусства или игр с детьми. Даже области, связанные со спортом, могут открыть новые способы ведения дел. Исследуйте, но ни с чем не соглашайтесь, пока не закончится оповещение о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы, вероятно, почувствуете симпатию к члену семьи сегодня, особенно к родителю. Если вы можете чем-то помочь им — вы это сделаете. Если необходимо принять важные семейные решения, сделайте свою домашнюю работу, но подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы действовать. (См. выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы проведете время в мечтах или потеряетесь в мире фантазий, в чем вы хороши. (Больше, чем любой другой знак, вы обладаете богатым воображением и удивительными способностями к визуализации.) Наслаждайтесь этим мечтательным днем. Проверьте оповещение о Луне.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Сара Джессика Паркер (1965) и актер Ефим Шифрин (1956) отмечают свой день рождения сегодня. Вы энергичны, полны энтузиазма и жизнерадостны. Вы также смелы и никогда не стесняетесь отстаивать свои интересы. Это чудесный год для вас, потому что вы получите признание за свои прошлые усилия. Ожидайте наград, благодарностей, похвал, повышения или продвижения по службе Браво!

Фото: SAKHALIFE
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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