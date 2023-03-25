Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 25 марта 2023

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Осторожно! Избегайте важных решений или покупок сегодня с 12:00 до 21:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны в финансовых делах сегодня, особенно в тратах денег. Однако это также относится к любым важным решениям, которые вы можете согласовать с другими. Ваш идеализм разбужен, плюс вы склонны к экстравагантности. Между тем, большая часть этого дня — Лунная тревога. (См. выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Большую часть сегодняшнего дня Луна танцует в вашем знаке с нечетким Нептуном. Это усиливает ваше воображение, а также вашу чувствительность к другим. Вы можете чувствовать себя щедрым к тому, кому повезло меньше. Тем не менее, помните о том, что вы делаете, особенно в финансовом плане, во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Во многих отношениях сегодня вы будете чувствовать себя более расслабленно. Возможно, вы даже захотите спрятаться или вести себя сдержанно. Одна из причин заключается в том, что после нескольких месяцев пребывания в вашем знаке Марс сегодня покинул Близнецы. Кроме того, Луна сегодня «прячется» в вашей карте. Держите вещи простыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше общение с другом или даже с группой сегодня будет взаимно симпатичным. Вы захотите помочь нуждающемуся или наоборот, они могут захотеть помочь вам. Тем не менее, во время оповещения о Луне (см. выше) плохое время для принятия важных решений или траты денег.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы на высоте. Люди замечают вас больше, и они видят вас сочувствующим, доступным, заботливым и сострадательным. Это замечательные качества для подражания для других. Но не позволяйте этому ударить вам в голову. Будьте реалистом. Будьте собой. (Вы не можете спасти мир перед сном.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы — знак служения, и сегодня вы хотите помочь людям, особенно в зарубежных странах. Однако во время оповещения о Луне не самое подходящее время для новых идей и действий. Сделайте свою домашнюю работу, а затем, когда оповещение о Луне закончится в 21:00, вы сможете действовать свободно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, принимая решения о чужих деньгах, совместном имуществе или ресурсах, потому что большая часть этого дня — оповещение о Луне, а это плохое время для важных финансовых решений. Помните об этом. Подождите, пока не закончится оповещение о Луне. (См. выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут теплыми и взаимно сочувствующими. Они поймут, откуда вы и наоборот, вы их поймете. Тем не менее, подождите пока закончится сегодняшнее оповещение о Луне, прежде чем соглашаться на что-то важное. (См. выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последнее время сотрудничество с коллегами было полезным. Сегодня не исключение. Однако будет разумно отложить важные решения, особенно финансовые, до окончания сегодняшнего оповещения о Луне. (См. выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сказочный день для общения и творческой деятельности в мире развлечений, шоу-бизнеса, искусства или игр с детьми. Даже области, связанные со спортом, могут открыть новые способы ведения дел. Исследуйте, но ни с чем не соглашайтесь, пока не закончится оповещение о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы, вероятно, почувствуете симпатию к члену семьи сегодня, особенно к родителю. Если вы можете чем-то помочь им — вы это сделаете. Если необходимо принять важные семейные решения, сделайте свою домашнюю работу, но подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы действовать. (См. выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы проведете время в мечтах или потеряетесь в мире фантазий, в чем вы хороши. (Больше, чем любой другой знак, вы обладаете богатым воображением и удивительными способностями к визуализации.) Наслаждайтесь этим мечтательным днем. Проверьте оповещение о Луне.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Сара Джессика Паркер (1965) и актер Ефим Шифрин (1956) отмечают свой день рождения сегодня. Вы энергичны, полны энтузиазма и жизнерадостны. Вы также смелы и никогда не стесняетесь отстаивать свои интересы. Это чудесный год для вас, потому что вы получите признание за свои прошлые усилия. Ожидайте наград, благодарностей, похвал, повышения или продвижения по службе Браво!