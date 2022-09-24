Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 24 сентября 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Воздержитесь от важных решений, касающихся вашей работы, вашего здоровья или даже того, что нужно сделать с домашним животным сегодня, потому что есть элемент путаницы. Ваш идеализм может склонить вас в том направлении, о котором вы потом пожалеете. Просто оставайтесь на курсе, пока вы действительно не поймете, что происходит. Не делайте поспешных выводов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это классический день для романтического разочарования. Если это так, спросите себя, ясно ли вы выразили свои ожидания? Потому что невысказанные ожидания – это чуть ли не гарантия разочарования. Люди не могут читать ваши мысли. (Даже если вы думаете, что они «должны» что-то знать.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это плохой день для важных семейных решений, потому что есть элемент путаницы. В некоторых случаях может даже присутствовать элемент обмана. Поэтому, если вы не уверены в том, что происходит — расслабьтесь. Возможно вы правы. Успокойтесь и подождите несколько дней, пока все не уляжется.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваше воображение может быть на пределе возможностей, поэтому вы можете придумывать всевозможные фантастические истории. Однако дискуссии с другими вызывают смятение и даже подозрение. Примите это и отложите важные решения на несколько дней. Это не важно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для крупных покупок или финансовых решений, потому что вы можете не видеть вещи ясно. Вы можете купить что-то на основе принятия желаемого за действительное, а потом пожалеете об этом. Не соглашайтесь ни на какие важные финансовые вопросы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в вашем знаке Луна и Венера плюс ретроградный Меркурий. Между тем, Нептун находится напротив вашего знака. Это не та комбинация, которая способствует ясности. Наоборот. Поэтому, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное, скорее всего, так оно и есть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Проблемы, стоящие за кулисами, сегодня могут быть туманными или запутанными. Вы можете чувствовать себя неуверенно в чем-то, что вызывает у вас ощущение в подложечной области? Прислушайтесь к этому предупреждению, потому что сегодняшний день подвержен путанице и даже обману. Действуйте осторожно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с друзьями или членами групп могут разочаровать вас сегодня. Вы можете чувствовать себя обделенными. Вам может казаться, что люди намеренно обходят вас стороной или не рассказывают вам всю историю. Это может быть так, а ведь может и не быть. Сегодня царит неразбериха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для важных дискуссий с авторитетными фигурами, особенно с боссами, родителями, учителями и высокопоставленными лицами, потому что никто не знает, кто придет или уйдет. Принятие желаемого за действительное не обязательно делает это так. Отложите важные решения. Не верьте всему, что слышите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте пропаганды или убедительных диалогов других, которые хотят сказать что-нибудь, чтобы убедить вас поверить в их дело. С подозрением относитесь ко всему, что слышите, потому что сегодня люди сбиты с толку, манипулируют и даже лгут. Однако в основном они разочарованы. Ни на что не соглашайтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отложите важные решения о совместном имуществе, наследстве, страховых спорах, налогах и долгах. Точно так же, если есть романтическое разочарование в страстных отношениях, отложите все на потом. Непонимание сегодня стало классикой. Не разрушайте отношения из-за путаницы. Подождите несколько дней, чтобы узнать настоящую правду.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете разочароваться в друге, особенно в старом друге, которого давно не видели. Или может быть, вы разочарованы бывшим партнером, который вернулся на сцену? Как бы то ни было, и кто бы ни разочаровал вас, не относитесь к этому слишком серьезно, потому что сегодня недопонимание и путаница — обычное дело.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Аринбасарова (1946) и поэтесса Лариса Рубальская (1945) отмечает сегодня свой день рождения. Вы очаровательны и интенсивны. Вы внимательны к другим и очень наблюдательны в отношении человеческого состояния. Вы также талантливы и будете выбирать разные способы самовыражения. Вас интересует многое! В этом году ваш интерес к жизни силен! Наслаждайтесь общением с другими. Многие из вас возродят старые дружеские отношения. Пришло время распустить волосы.