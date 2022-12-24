Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 24 декабря 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 22:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Теплая атмосфера делает сегодняшний день прекрасным для общения с родителями и авторитетными лицами. Ваши отношения с начальством, даже с полицией, будут приятными и взаимовыгодными. Сегодня вам легко разговаривать с другими. В свою очередь, другие будут восхищаться вами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для путешествий, потому что вы получите удовольствие от стимуляции. Вам понравится общаться с людьми из других слоев общества и разных культур. Это отличный день, чтобы узнать что-то новое, потому что вы очень хотите расширить свой кругозор. Люди будут дружелюбны и поддержат.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для финансовых переговоров, особенно в отношении богатства и ресурсов партнеров или других людей. Это также хороший день, чтобы договориться о кредите или ипотеке. Люди щедры к вам сегодня. Держите карманы открытыми и просто скажите «Спасибо!»

Рак (21 июня — 22 июля)

Все ваши взаимодействия с партнерами и близкими друзьями сегодня будут теплыми и дружескими. На самом деле, эти отношения будут настолько взаимовыгодными, что вы, возможно, почувствуете вдохновение от кого-то. Возможно, они познакомят вас с новым образом мышления или убеждениями о чем-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день для тех из вас, кто работает. Отношения с коллегами будут теплыми и взаимовыгодными. Разговоры будут течь свободно, и со всеми будут хорошие чувства. Некоторые из вас получат огромную радость от прошлого. Ваше здоровье почувствует себя обновленным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный, игривый день! Встретьтесь с друзьями за обедом или соберитесь позже в течение дня. Наслаждайтесь, потому что это фантастический день, чтобы повеселиться и хорошо провести время. Игровые занятия с детьми, а также все, что связано со спортом, доставят массу удовольствия. Удачного дня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Все, что связано с домом и семьей, сегодня сказочно! Наслаждайтесь болтовней с членами семьи. Наслаждайтесь развлечениями дома. Вы также можете быть заняты ремонтом, поручениями и оптимистичными разговорами. Люди будут чувствовать друг друга добрыми и сочувствующими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это чудесный день для общения с другими людьми, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Наслаждайтесь общением с молодыми людьми. У вас есть сильная потребность в общении, поэтому вы будете обращаться к другим. Короткие поездки будут веселыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые вопросы сегодня пойдут вам на пользу. Возможно, вы увидите способы увеличить свой доход. Вы также можете привлечь к себе деньги. Отправляясь за покупками, вам захочется купить красивые вещи для себя и близких. Будьте осторожны, чтобы не быть экстравагантным и не переборщить. Сохраняйте чеки — и упаковку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день! Солнце находится в вашем знаке, а Луна находится в одной линии с Меркурием и Венерой, также в вашем знаке. Вы чувствуете себя счастливым, расслабленным, легким на подъем и полным энтузиазма, когда разговариваете с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это тихий, нежный день, который вызовет улыбку на вашем лице. Возможно, вам нравится проводить время в одиночестве, потому что вы хотите размышлять о глубине. Вы также можете работать за кулисами или в очень сдержанной манере. Тем не менее, вы стремитесь к общению и участвуете в спортивных состязаниях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это по-настоящему социальный и веселый день! Отношения с друзьями, а также ваше взаимодействие с группами, клубами и организациями будут полезными и веселыми. Все настолько уютно, что друг может стать любовником. Наслаждайтесь компанией молодых людей!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Евгений Маргулис (1955) и певец Дима Билан (1981) разделяют сегодня свой день рождения. Вы верны, надежны и внимательны к другим. Люди знают, что могут рассчитывать на вас. Вы тщательно все продумываете. Это год служения другим, особенно семье. Берегите себя. Найдите время, чтобы персонализировать свой дом, чтобы сделать его теплее и гостеприимнее.