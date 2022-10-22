Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 22 октября 2022
Оповещение о Луне
26, 27 лунный день. Убывающая Луна.
Избегайте покупок или важных решений сегодня с 14:00 до 21:30. После этого Луна переходит из Девы в Весы.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Это приятный день, чтобы насладиться компанией других, особенно партнеров и близких друзей. Серьезный, практический разговор с кем-то постарше или возможно, с членом группы может быть полезен. Если вы принимаете важное решение, подождите, пока не закончится оповещение о Луне.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня легко работать и лучше организовываться, потому что у вас есть для этого настроение, плюс, весьма вероятно, вам помогут другие. Это идеальный день, чтобы сделать ваше рабочее место более привлекательным. Вы готовы засучить рукава и приступить к делу, чтобы получить практичные и продуктивные результаты.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это сказочный день для общения! Сегодня суббота и все хотят расслабиться и отдохнуть. Это отличный день для свидания или любой романтической встречи. Вы также можете учить молодых людей или делиться некоторыми практическими идеями, особенно о спорте, искусстве и мире развлечений.
Рак (21 июня — 22 июля)
Это отличный день для семейного обсуждения, особенно с родителем или старшим родственником. Возможно, вы захотите улучшить внешний вид того места, где вы живете, путем косметического ремонта. Вы также можете развлечься сегодня. Пусть кто-нибудь поможет вам.
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня у вас хорошее настроение! Разговоры с окружающими приятны и дружелюбны. Вы особенно цените свое окружение. (Одобрение — замечательная вещь.) Хороший день, чтобы строить долгосрочные планы, тем не менее, подождите, пока оповещение о Луне не закончится, чтобы зафиксировать.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это прекрасный день для вас, потому что большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке, что дает вам небольшое преимущество перед всеми другими знаками. Возможно, вы захотите сделать покупки или принять решение о деньгах сегодня. Пожалуйста, воздержитесь от этого во время оповещения о Луне.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это прекрасный день для отдыха! Вы в прекрасной форме и скорее всего, поделитесь своими идеями с другими. Вы могли бы даже учить молодые умы сегодня. Отношения с окружающими приятные и ровные. Это хороший день, чтобы отточить свою технику в музыке или спорте.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Разговор с коллегой-женщиной сегодня будет теплым и дружеским. Тем не менее, вы рады расслабиться и насладиться днем, возможно, обдумывая долгосрочные цели. Если это так, ничего не делайте во время оповещения о Луне. Это отличный день для исследований и поиска ответов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Это дружеский день и вы в настроении поболтать! Наслаждайтесь компанией друзей, а также групп и организаций. Вы можете быть связаны с творческими, молодыми людьми. На самом деле, вы высоко сегодня, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. Подумайте о будущих целях.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы производите прекрасное впечатление на окружающих, особенно на начальников, родителей, учителей, высокопоставленных лиц и полицию. Добрый день, чтобы обратиться к ним за помощью. Между тем, вы хотите путешествовать и делать что-то новое сегодня, потому что вы хотите приключений и развлечений!
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это отличный день для путешествий или составления планов поездок. (Если вы планируете поездку, подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы совершить это.) Вас может привлечь кто-то, кто сегодня «другой». Философские, религиозные и метафизические дискуссии придутся по вкусу, потому что сегодня вы чувствуете себя умным.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Откиньтесь назад и расслабьтесь сегодня. Это страстный, нежный день для романтических партнеров. Между тем, вы можете строить планы, связанные с общими обязанностями, разделением труда и распределением расходов. Подождите, пока оповещение о Луне не закончится, чтобы зафиксировать.
Если ваш день рождения сегодня
Певица Татьяны Овсиенко (1966) и актер Сергей Маховиков (1963)сегодня справляют день рождения. Вы умны и очень индивидуальны. Вы сострадательны и обладаете многими талантами. В этом году темпы медленнее. Ваше внимание будет сосредоточено на личных отношениях. Сконцентрируйтесь на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье. Не стесняйтесь обращаться за помощью в этом году.
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