Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 22 апреля 2023

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 6:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваше внимание к деньгам и имуществу возрастет в следующие четыре недели. Займитесь старыми делами. Если вы ищете работу, вернитесь туда, где вы раньше работали или подавали заявление. Ваши лучшие шансы будут в прошлом, а не в будущем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это все о вас в течение следующих четырех недель. Используйте это временное окно, чтобы омолодить себя и зарядиться энергией до конца года. Вы можете привлечь к себе важных людей и благоприятные ситуации. Используйте это время с пользой!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте сдержанны и работайте в одиночку или за кулисами в течение следующих четырех недель, потому что ваш личный год заканчивается, но все же ваш новый год не начнется, пока не наступит ваш день рождения. Это будет отличное время для исследований и завершения старых дел.

Рак (21 июня — 22 июля)

В ближайшие четыре недели вы будете более популярны, особенно среди молодежи. Наслаждайтесь общением и производите впечатление на кого-то. Это также отличное время, чтобы строить долгосрочные планы на будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих четырех недель Солнце будет находиться на вершине вашего графика. Это единственный раз в году, когда это происходит, и когда это происходит, это символизирует, что вы оказались в центре внимания, что льстит вам. Вот почему вы произведете отличное впечатление на начальство, родителей VIP-персон. Используйте это!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не упускайте возможности отправиться в путешествие или заняться чем-то другим в течение следующих четырех недель. Вам понравится пройти курс или получить дополнительную подготовку или образование, потому что вы хотите расширить свой мир, узнавая больше и посещая новые места. Общайтесь с людьми из других стран и разных культур.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих четырех недель вы будете более увлечены проблемами, особенно вопросами, связанными с завещаниями, имуществом, наследством и общей собственностью. Нет ничего серого. Все черно-белое. Вы знаете, чего хотите, и намерены это получить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам потребуется больше сна в течение следующих четырех недель. Уважайте свою потребность в этом и больше отдыхайте. (Сон — прекрасная роскошь.) Вы можете использовать это время, чтобы улучшить свои самые близкие отношения, потому что у вас больше объективности, чтобы увидеть свою собственную роль в отношениях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам будет легко усердно работать в течение следующих четырех недель, потому что ваши стандарты внезапно вырастут. Вы хотите добиться многого. Вы хотите быть продуктивным, и вы хотите сделать это максимально эффективным и действенным способом. Вы также захотите улучшить свое здоровье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие четыре недели — прекрасное время для отпуска, потому что вы хотите повеселиться и расслабиться. Это также прекрасное время, чтобы насладиться спортивными мероприятиями, игровыми мероприятиями с детьми и изучить хобби. Используйте любую возможность для общения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дом, семья и личная жизнь будут в центре вашего внимания в ближайшие четыре недели. Некоторые из вас будут больше, чем обычно, заниматься с родителями. Вы также можете укрыться дома и расслабиться в знакомой обстановке, потому что это приятно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что у вас плотный график с короткими поездками, поручениями, встречами, а также повышенным чтением, письмом и учебой. Вы будете наслаждаться ежедневными контактами с другими, потому что вы хотите быть в курсе!

Если твой день рождения сегодня

Актер Джек Николсон (1937) и политик Владимир Ленин (1870-1924) родились в этот день. Вы очаровательный человек, который любит красоту в своем окружении. Вы трудолюбивы и часто создаете пространство вокруг себя в соответствии со своими требованиями. В этом году сосредоточьтесь на своих личных обязанностях перед другими, особенно перед семьей. Это означает, что вы должны тщательно заботиться о себе. Может, пора преобразиться?