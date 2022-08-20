Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 20 августа

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы умственно бодры. Фактически, в течение следующих шести месяцев ваша повседневная жизнь будет более активной, и вы будете более самоуверенными, потому что будете твердо отождествлять себя со своими идеями! Не пытайтесь заставить других думать так же, как и вы. Между тем, это оптимистичный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих шести месяцев вы будете сильно отождествлять себя с тем, что у вас есть. Вот почему вы потратите больше денег на красивые вещи. (Однако это влияние может также вызвать споры о собственности и деньгах с другими.) Развлекайтесь сегодня дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Каждые два года Марс находится в вашем знаке в течение шести недель. Однако сегодня Марс входит в ваш знак, чтобы остаться на шесть месяцев! Это даст вам огромный заряд энергии. Начиная с сегодняшнего дня, весело и дружелюбно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это еще один общительный, веселый день для вас! И снова вы будете сильно сосредоточены на деньгах, денежном потоке и своем имуществе. Между тем, вы можете начать участвовать в какой-то закулисной деятельности, которая будет продолжаться в течение нескольких месяцев.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это романтический, игривый день для вас! Луна танцует с Венерой в вашем знаке, что способствует хорошим отношениям со всеми и в частности, поощряет флирт. Друзья и группы могут помочь вам достичь ваших целей в течение следующих шести месяцев.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы вызываете восхищение окружающих. В самом деле, это восхищение может распространяться на флирт с начальником или с кем-то, кто обладает властью? По иронии судьбы, вы можете предпочесть спрятаться за кулисами. В ближайшие полгода ваше честолюбие будет возбуждено как никогда!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть шанс сделать что-то необычное и интересное! Это может незначительно отличаться, а может сильно отличаться! В следующие шесть месяцев вы будете стремиться путешествовать и сменить обстановку. Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, особенно с теми, кто немного необычен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто-то определенно привлекает вас сегодня. Вы можете столкнуться с этим человеком через финансовую сделку или что-то, связанное с богатством и ресурсами другого человека. (Споры о совместном имуществе могут возникнуть в ближайшие шесть месяцев.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы должны быть любезны и сотрудничать с другими, потому что Луна находится напротив вашего знака. Не бойтесь, потому что вам понравится делать это. Вполне возможно, что человек, которого вы должны устроить, станет для вас романтическим увлечением? Сегодня возможно многое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В необычной планетарной конфигурации вы начнете усердно работать и будете заняты, пытаясь добиться цели. Ваше стремление продолжать в том же темпе будет продолжаться в течение шести месяцев! Имейте в виду, что даже если вы стремитесь усердно работать, другие могут не разделять вашего энтузиазма. (Они не ленивые.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Повезло вам! В течение следующих шести месяцев вы будете требовать быть собой и заниматься своими делами. Вы почувствуете себя игривой, бунтарской и очень романтичной натурой с близкими людьми. Если вы занимаетесь спортом, вы будете энергичны и конкурентоспособны! Впереди веселье!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В течение следующих шести месяцев в домах, вероятно, усилится хаос и активность, а это означает, что многие из вас будут вовлечены в ремонт, переезд или напряженные ситуации с членами семьи. Сегодня вам понравится уединяться дома и отдыхать.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Андрей Кончаловский (1937) и певец Стас Костюшкин (1971) отмечают свой день рождения сегодня. Вы дружелюбны, теплы и любезны, потому что вам нравится ладить с другими. Вы уверены в себе, уравновешены и безупречны. Вы много работаете для того, чего хотите. В этом году важно уделить время уединению, потому что это год не только обучения, но и преподавания. Вы можете углубить свои религиозные или духовные убеждения.