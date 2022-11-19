Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 19 ноября 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 3:30 до 6:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте поспешных решений сегодня. Не бросайтесь в ситуацию, не подумав, потому что вы можете быть сбиты с толку. Если вы запутались, признайте это. Разумнее всего было бы колебаться. (Знаете ли вы, что происхождение слова «щепетильность» означает «колебаться»?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны при решении финансовых вопросов сегодня, потому что все может сложиться не так, как вы ожидаете. Друг или член группы может быть не совсем честным или открытым в своей информации. Отложите важные финансовые расходы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Марс в вашем знаке, как и до конца года; однако сегодня он расходится с нечетким Нептуном. Это приводит к тому, что ветер уходит из ваших парусов. Вы можете быть чем-то разочарованы. Вы можете сомневаться в своих способностях что-то делать. На самом деле, это идеальный день, чтобы вздремнуть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это классический день, чтобы в чем-то сомневаться. Вы можете сомневаться в ситуации, вы можете сомневаться в другом человеке, вы можете сомневаться в себе. Если вы чувствуете себя несколько парализованным и не в состоянии действовать — послушайте это. Будь умницей и ничего не делайте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если у вас есть сомнения по поводу того, стоит ли сегодня возглавить группу людей или побудить кого-то что-то сделать — прислушайтесь к этому тихому голосу у себя на плече. Возможно, вы захотите переосмыслить ситуацию. В качестве альтернативы, если кто-то предлагает вам что-то, что заставляет вас чувствовать себя нерешительно — опять же, прислушайтесь к этому голосу у себя на плече.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете усомниться в чьем-то лидерстве или подвергать сомнению инструкции родителя, начальника, учителя или сотрудника полиции. Очевидно, вы не хотите попасть в горячую воду, но было бы глупо следовать сомнительным указаниям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Когда дело доходит до планов поездок или идей, связанных с публикациями, средствами массовой информации, медициной или чем-то, связанным с юридическими вопросами, отложите действия, если можете, сегодня. Это потому, что сегодня все находится в постоянном движении, со слишком большой путаницей и отсутствием направления.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отложите сегодня важные решения о совместном имуществе, налогах, наследстве и страховании, потому что все еще неясно. Кроме того, вы не в состоянии защитить себя так, как могли бы в другие дни. Время решает все.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы должны дать другим послабление, особенно партнерам и близким друзьям, потому что все сбивает с толку и это замешательство может сделать вас осуждающим. Вы можете обвинить кого-то в том, что он подвел команду. Или обвинить их в чем-то. Будьте снисходительны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не будьте строги к себе, если вы чувствуете себя сбитым с толку на работе или не можете делать то, что делаете. Вы можете работать урывками. Или вы можете чувствовать себя слишком ленивым, чтобы заняться чем-либо. Это потому, что энергия у всех сегодня вялая. Что есть, то есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы сегодня занимаетесь спортом или имеете дело с детьми, не удивляйтесь, если ваша энергия угаснет. Вы можете быть сбиты с толку тем, что от вас ожидают. Вот что происходит — это не ваша вина. Сделайте столько, сколько сможете, но делайте это осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это не тот день, чтобы передвигать мебель по дому или принимать важные решения. Понизьте свои ожидания. Не пытайтесь сделать слишком много, потому что у вас нет сока для этого. Кроме того, семейные обсуждения будут немного хромыми. Неблагоприятный день для важных дел.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джоди Фостер (1962) и актриса Мэг Райан (1961) отмечают свой день рождения сегодня. Вы прирожденный лидер. Вы уверены в себе, дружелюбны и очень независимо мыслите. Вы излучаете силу, и у вас есть мнение. Этот год является для вас концом девятилетнего цикла, а это значит, что уместно отпустить людей, места и вещи, которые удерживают вас от вашего позитивного будущего.