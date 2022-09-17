Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 17 сентября 2022

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений после 17:30 сегодня до конца дня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это еще один сложный день. Важно знать, что если вы разочарованы или злы на кого-то, или наоборот, проблема может быть просто в каком-то замешательстве. Кому-то не хватает фактов. Это действительно недоразумение или неправильное предположение. Уточните детали.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Еще раз, это плохой день для финансовых вопросов, потому что вы можете быть обмануты или сбиты с толку в чем-то. Это может относиться даже к покупкам. Определенно ограничивайте покупки едой и бензином после 17:30. Также — сохраните чеки и коробку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы находитесь в мечтательном состоянии и очень чувствительны к своему окружению. Однако это «нечеткое» состояние ума может привести к недоразумениям с другими. Знайте об этом. Семейные обсуждения сойдут с рельсов, если вы не будете внимательны.

Рак (21 июня — 22 июля)

К сожалению, это еще один день томления и чувства упадка сил плюс общая неразбериха во всех ваших коммуникациях с другими. Естественно, это лишает вас мотивации. Справляйтесь, как можете. Отложите то, с чем вам не нужно иметь дело. Завтра будет новый день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши усилия по общению с друзьями и группами могут быть неправильно поняты или истолкованы сегодня, потому что это еще один нечеткий день, подверженный смятению и ощущению общего недомогания. Дважды проверяйте все, что связано с деньгами и вашим имуществом, чтобы потом не сожалеть об этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

К сожалению, финансовая неразбериха, которую вы, возможно, чувствовали вчера, продолжается и сегодня. Кроме того, у вас могут возникнуть разногласия с родителем, начальником или авторитетным лицом. Не заявляйте о себе и не набрасывайтесь, пока не узнаете правду. Кто-то может вас обманывать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действуйте осторожно! Кажется, это еще один день, когда вы чувствуете, что ходите по яичной скорлупе. Избегайте спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы, потому что они могут вызвать путаницу и недопонимание. Доверяйте своим внутренним ощущениям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны в дискуссиях о наследстве, совместном имуществе, завещаниях, долгах и страховых вопросах сегодня, потому что вероятны споры, а также путаница. У друга или группы может не быть полной картины, а если и есть, то они могут не делиться с вами всей информацией. Действуйте осторожно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это сложный день, потому что общение с другими в лучшем случае плохое. На самом деле, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное, скорее всего, так оно и есть. Проверьте оповещение о Луне (см. выше), прежде чем делать ход. Сказав это, сегодня вам придется сотрудничать с другими — без вопросов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Находитесь ли вы сегодня на работе или выполняете какую-либо задачу, которую поставили перед собой, вы будете чувствовать себя сбитым с толку. Вступайте в клуб — нас миллионы. Это запутанный день для многих людей. Однако будьте умны и избегайте конфронтации с другими. Идите налегке.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня, потому что путаница в общении и предположениях могут привести к неверным решениям. Если вы не уверены в том, что происходит, сделайте все возможное, чтобы провести расследование, но подождите до следующей недели, чтобы получить факты. Тот же элемент путаницы применим и к романтическим отношениям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Разговоры с членами семьи сегодня туманны и запутанны. Поэтому не основывайте никаких важных решений на этих взаимодействиях. На самом деле, избегайте любых важных решений во время оповещения о Луне (см. выше). Сегодня вам придется идти на компромисс, особенно с партнерами и близкими друзьями.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Владимир Меньшов (1939-2021) и хоккеист Александр Овечкин (1985) родились в этот день. Вы полезны другим. Вы практичны, умны и организованы. У вас также есть отличное чувство юмора. Это год перемен для вас, а это значит, что вы должны быть легкими на ногах и готовыми адаптироваться к новым возможностям и новым ситуациям. Отпустите то, что вас сдерживает.