Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 17 декабря 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня. Споры с близкими друзьями и партнерами могут ударить вас по лицу. Между тем, боссы, родители и люди, наделенные властью, могут сегодня бросить вам вызов или сделать что-то, чего вы не ожидали. Поэтому действуйте осторожно! Держите голову ясной, а порох сухим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или перенесены или возможно, вам нужно путешествовать, когда вы не ожидали этого? Между тем, люди на работе самоуверенны! Точно так же проблемы, связанные с домашним животным, являются интенсивными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый, кокетливый день. Принимайте приглашения на вечеринку, потому что у вас много энергии и вы хотите повеселиться. Тем не менее, следите за своей банковской ситуацией и всем, что связано с наследством и общей собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Будьте в курсе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Партнер или близкий друг могут сегодня застать вас врасплох. Или, может быть, вы встретите кого-то другого или необычного? В любом случае, это может привести к бурному семейному обсуждению дома. (Конечно, у каждого есть свое мнение, поэтому они выскажутся.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш рабочий распорядок может измениться сегодня. Нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, поздние поставки, отмененные встречи или неожиданные объявления могут застать вас врасплох сегодня. С другой стороны, у вас могут быть блестящие идеи? (Ваш ум сегодня очень острый.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас проснулись амбиции, поэтому вы постараетесь добиться всего, чего захотите. Будьте легкими на ногах, потому что социальные планы могут измениться сегодня. Между тем, родители должны знать, что это день, когда их дети немного подвержены несчастным случаям, а это значит, что они должны быть бдительными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Марсом, что дает вам много энергии и ясности ума. Возможно, вы видите способы улучшить свой внешний вид или свое здоровье? Между тем, будьте готовы к некоторым перерывам в вашем домашнем распорядке. Возможно, это необычный семейный разговор или неожиданный стук в дверь?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш распорядок дня, вероятно, изменится сегодня, потому что произойдет что-то неожиданное. (Между прочим, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это день, который слегка подвержен несчастным случаям.) Вы также можете придумывать безумные или гениальные идеи. Будьте легкими на ногах!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждение с другом, возможно, женщиной, сегодня будет оживленным и напряженным. У вас есть идеи, и у них тоже. Между тем, следите за своими деньгами и своим имуществом, потому что может произойти что-то непредсказуемое. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Любопытно, но люди почему-то замечают вас сегодня. На самом деле, некоторые, кажется, знают личные подробности о вашей личной жизни. (Например, что с этим делать?) Имейте в виду это на тот случай, если вам придется контролировать ущерб. Остерегайтесь необдуманных, импульсивных действий. Думайте, прежде чем говорить или действовать, чтобы потом не жалеть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Попробуйте сегодня сделать что-то другое, потому что вы немного беспокойны и жаждете приключений. Что вам нужно, так это небольшая смена обстановки. Вам не нужно прыгать на самолет. Просто посетите магазин или ресторан, в котором вы никогда не были. Расправьте свои крылья и исследуйте свой район.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас может удивить друг или даже случайный знакомый. Возможно, вы встретите кого-то нового, необычного или отличного от других? Это обсуждение может возникнуть из-за вашего интереса к общей собственности, наследству или чему-то, что связано с богатством и ресурсами других людей.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Леонид Броневой (1928-2017) и актриса Мила Йовович (1975) родились в этот день. Вы энергичны, общительны и дружелюбны. У вас сильная рабочая этика, и вы прирожденный лидер. Люди восхищаются вами. В этом году вы пожнете плоды своих прошлых усилий и получите признание — повышение, похвалу, похвалу или награды. Отличная работа! Браво!