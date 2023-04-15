Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 15 апреля 2023

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 11:00 до 19:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хотя это плохой день для покупок или принятия важных решений (см. Предупреждение о Луне выше), это отличный день для общения и веселья. Наслаждайтесь компанией друзей, групп и организаций, потому что люди оптимистичны и в хорошем настроении.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Благодаря тому, что сегодня вы производите отличное впечатление на окружающих, вы можете быть в центре внимания или привлекать внимание начальства, родителей и авторитетных лиц. (Примечание: сюда относится и полиция.) Людей сегодня привлекает ваш дружелюбный характер.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте каждую возможность сделать что-то новое сегодня, потому что вы хотите приключений и смены обстановки! Поговорите с людьми из других культур или разных стран. Исследуйте идеи. Наслаждайтесь дискуссиями на философские и культурные темы. Это хороший день. (Проверьте оповещение о Луне.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны сегодня, потому что большая часть этого дня — оповещение о Луне, а это означает, что это плохое время для финансовых решений или траты денег. И вы в настроении отдать ферму! Вы непременно будете щедры к другим, особенно с ресурсами третьей стороны. Проявите осторожность.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы поболтать и насладиться компанией других. Партнеры, близкие друзья, а также представители широкой общественности будут настроены дружелюбно. Вы также можете быть связаны с группой, особенно с группой, связанной с религией, политикой или высшим образованием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поездки, связанные с работой, придутся вам сегодня по душе. Коллеги будут поддерживать, потому что все виды групповой деятельности будут чувствовать себя оптимистично и позитивно! Тем не менее, проверьте оповещение о Луне выше, чтобы вы могли избежать важных решений в это время, особенно покупок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Принимайте приглашения на вечеринку. Спортивные мероприятия, игры с детьми и любые общественные мероприятия доставят вам массу положительных эмоций. В частности, вам понравятся групповые занятия. (Проверьте оповещение о Луне. См. выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие из вас сегодня будут развлекаться дома, несмотря на то, что на самом деле хочется немного спрятаться и расслабиться. Тем не менее, трудно избежать встреч. Запасите холодильник и плывите по течению, потому что вы не пожалеете. Люди сегодня в приподнятом настроении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Короткие поездки и возможности поболтать с другими, порадуют вас сегодня. Вам также понравится узнавать новое и знакомиться с новыми лицами! Будьте осторожны, потому что вы полны амбициозных идей и мыслите масштабно! Между тем, сегодня есть оповещение о Луне. (См. выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это непростой день. Вы настроены делать покупки и тратить деньги. У вас также могут быть отличные идеи для заработка. Тем не менее, сегодня с 11:00 до 19:00 действует оповещение о Луне. Будьте умнее и экономьте свои деньги.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Большую часть этого дня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя счастливым и стремиться к общению. Вас могут заинтересовать деловые операции. Однако избегайте важных решений и покупок (кроме еды и бензина) во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя сегодня вы хотите вести себя сдержанно, возможно, вы вынашиваете какие-то финансовые идеи или планы. Можно делать домашнее задание, но подождите пока не закончится оповещение о Луне, прежде чем начинать что-либо или тратить деньги на что-либо, кроме еды и газа. Предупрежден — значит вооружен.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Эмма Уотсон (1990) и певица Алла Пугачева (1949) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны и у вас много интересов. Вы также очаровательны и легки на подъем. Тем не менее, вы сосредоточены! В этом году вы можете ожидать признания ваших усилий. Повышение по службе или награда будут вашими, потому что вы этого заслуживаете.