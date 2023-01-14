Ежедневный гороскоп: сегодня суббота 14 января 2023

Оповещение о Луне

22 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг может удивить вас сегодня, или вы можете встретить кого-то необычного и отличного от других. Возможно, что вас удивляет, так это какое-то отношение к клубу или организации, к которой вы принадлежите? Конечно, это не скучный день. Следите за обновлениями!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданный флирт с начальником или кем-то, кто обладает властью, сегодня может застать вас врасплох. Или возможно, вас попросят дать совет о чем-то, особенно о том, как сделать что-то более привлекательным? Опять вы польщены.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Внезапные возможности путешествовать могут выпасть на ваши колени сегодня. Примечание: это окно возможностей короткое, поэтому вам придется действовать быстро. Другие могут испытывать романтическое влечение или наслаждаться флиртом с кем-то, кто «не такой». Сегодняшний день обещает множество увлекательных социальных привилегий.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня восхитительный сюрприз может стать неожиданным подарком, который придет к вам. А может быть, кто-нибудь сделает вам одолжение, или подарит что-нибудь, или отдаст в пользование то, что принадлежит ему? Что бы ни случилось похоже вы вышли вперед!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам нужно немного волнения и стимуляции от ваших самых близких отношений. Может быть, вы предложите интересную повестку дня? Однако некоторые из вас могут спровоцировать драку только для того, чтобы увидеть, как летят искры! Не будьте нетерпеливы с близкими. Оставайтесь спокойными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша терпимость может быть испытана сегодня, потому что коллега по работе может сказать или сделать что-то, что вы находите совсем другим. Но, возможно, разница основана на культурных моделях или культурном происхождении? Будьте открытыми. (Вы можете выглядеть для кого-то таким же необычным, как и они для вас.) Это улица с двусторонним движением.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть бдительны со своими детьми сегодня, потому что это определенно предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей. Между тем, социальные планы могут внезапно измениться! Они могут быть отменены или отложены или с другой стороны, вы можете получить неожиданное приглашение куда-то отправиться? Странный.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это рискованный день для домашних развлечений, потому что вероятны неожиданные события. Если у вас есть планы, они могут измениться или быть отложены. С другой стороны, если у вас нет планов, будьте умнее и запасите холодильник, потому что компания может зайти.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите немного стимуляции сегодня! Вот почему у вас есть склонность к флирту, даже если вы не имеете в виду ничего серьезного. Вы хотите немного ткнуть людей, чтобы посмотреть, что произойдет. Вот почему вы можете сказать что-то необычное или провокационное соседу, брату, сестре или родственнику.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что все может случиться. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Обязательно защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Будьте умным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для того, чтобы рассказать о делах открыто, потому что вы готовы очистить колоду и изложить свою позицию. Это может привести к ссоре с кем-то из ваших близких. С другой стороны, это может прояснить ситуацию. Кто знает? Постарайтесь вспомнить, какова ваша долгосрочная цель. Вы хотите ладить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день, поэтому у вас такое ощущение, что вы ждете, пока что-то произойдет. Вы можете испытывать нетерпение по отношению к любимому человеку. Или в свою очередь, кто-то может испытывать к вам нетерпение? Одно можно сказать наверняка, это хороший день, чтобы выложить карты на стол и рассказать все как есть.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анна Самохина (1963-2010) и хоккеист Валерий Харламов (1948-1981) родились в этот день. Вы умны, наблюдательны и верны близким. Вас нужно стимулировать меняющейся средой и новой информацией. Этот год посвящен созданию прочного фундамента. Простота будет ключом. Возможно, вы захотите заняться своим здоровьем. Делайте физические упражнения.