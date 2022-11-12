Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 12 ноября 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это плохой день для принятия важных финансовых решений об имуществе, наследстве или о чем-либо, что вам нужно разделить или разделить с кем-то еще, потому что ваше суждение сегодня не совсем верное. Например, вы можете отдать ферму! (Упс.) Отложите эти решения на следующую неделю.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут очень идеалистичными. Вы можете собраться и помечтать о всевозможных возможностях, которые могут произойти в будущем, «а что, если». С другой стороны, интересно размышлять о мечтательных возможностях, потому что многие великие дела начинаются с мечты.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете сочувствовать коллегам, поэтому у вас хватит терпения выслушать их проблемы или их надежды и мечты на будущее. По-своему, сегодня вы готовы работать, но в то же время будете отвлекаться на приятные развлечения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день для общения с другими людьми. Это также отличный день, чтобы насладиться игрой с детьми, потому что ваше воображение развито, и вы готовы исследовать фантазии, которые обожают молодые умы. Это также отличный день для творчества и художественных идей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные дискуссии сегодня будут обоюдно симпатичными. На самом деле, вы готовы помочь члену семьи, если он нуждается в вашей поддержке. Однако это плохой день для принятия конкретных практических решений, особенно в отношении ремонта дома или недвижимости. То же самое для важных семейных дискуссий.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваше воображение разыгралось. Ваша способность к визуализации также будет повышена. Естественно, это повлияет на ваши дискуссии с другими, поэтому вы обнаружите, что говорите о фантазиях, мечтах, идеалах или убегаете от «всего этого». Это день душевного здоровья!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день для важных финансовых дискуссий, потому что вам трудно сосредоточиться на практических делах. Точно так же, если вы ходите по магазинам, у вас будет соблазн купить забавные, причудливые и возможно, роскошные вещи. Примечание. Сохраняйте чеки и коробку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с пушистым Нептуном, который будет стимулировать ваше творческое воображение. Это также сделает вас более чувствительным, чем обычно, ко всему вокруг вас. Естественно, вы будете проводить время в мечтах. Вам также понравится романтическая литература, музыка, поэзия и, возможно, сон.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для изучения мистических идей и духовных тем. Возможно, вы захотите медитировать, заниматься йогой или изучать искусство, религию, поэзию или музыку. Вас будут привлекать занятия, которые помогут вам выйти за пределы вашего рационального интеллекта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится общение с друзьями и группами, особенно если это группы, изучающие медитацию, йогу, философию или соприкасающиеся со своим более глубоким внутренним сознанием и тому подобное. Причина, по которой это понравится, заключается в том, что вам будет легко сделать это сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня ваша интуиция хорошо настроена, вы будете инстинктивно знать, чего от вас ожидают начальство, родители, учителя и даже полиция. В свою очередь, это позволит вам установить лучший раппорт, даже если они могут не знать, откуда именно вы пришли.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для изучения новых идей и концепций. Мечтательные видения, модерн и мистические сюжеты, которые вам особенно понравятся. Вам также понравится обсуждать необычные системы убеждений, потому что сегодня ваш разум особенно восприимчив к этому. «Это волшебный час!»

Если ваш день рождения сегодня

Актер Ролан Быков (1929-1998) и актриса Людмила Гурченко (1935-2011) родились в этот день. Вы хорошо осведомлены и решительны, поэтому устанавливаете высокие стандарты для себя и других. Вы умеете работать с возможностью. У вас есть присутствие и класс. Этот год более медленный, и пришло время омолодить себя. Сконцентрируйтесь на отношениях, особенно на тех, которые приносят вам пользу. Принимайте помощь от других.