Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 10 декабря 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Нежный сюрприз, который затрагивает дом и семью, может порадовать вас сегодня. Может быть, заглянет нежданный гость? У вас может быть приятная возможность побаловать себя, что является неожиданным удовольствием. Что-то вас порадует.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Имея дело с другими сегодня, вы будете очень интуитивны. Кроме того, вы также почувствуете сочувствие к другу или члену группы, поэтому вы можете захотеть принять участие в благотворительной организации или помочь кому-то, если можете. Между тем, остерегайтесь несчастных случаев. Будьте начеку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это может быть сложный день для покупок, а также для работы с деньгами и активами, потому что у вас будет соблазн потратить деньги на роскошные предметы, которые могут быть непрактичными. Возможно, это будет то, о чем вы потом пожалеете. (Сохраняйте квитанции.) Сегодня вы можете найти деньги или потерять их.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Нептуном и Ураном. Может произойти что-то необычное и неожиданное, что в свою очередь, вызовет у вас симпатию к кому-то. Вы можете искать способы помочь кому-то, особенно кому-то «другому» или возможно, в другой стране. У вас доброе сердце.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это игривое и очень социальное время для вас! Тем не менее, сегодня вы, возможно, захотите сделать шаг назад и играть сдержанно. Это может быть потому, что что-то неожиданное застало вас врасплох. Вы также можете сочувствовать кому-то другому, кому повезло меньше.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше общение с другом сегодня будет теплым и нежным. На самом деле, этот человек может побудить вас принять участие в благотворительности, что скорее всего, потому, что пробудил ваш идеализм. Вы также можете подумать о своих будущих целях сегодня. Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы на высоте, осознаете вы это или нет. Например, некоторые люди могут говорить о личных подробностях вашей личной жизни. Лучше всего, если вам нечего скрывать. Вы могли бы хотеть сделать некоторые повреждения управления. Тем не менее, люди видят вас в выгодном свете — расслабьтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или отложены или наоборот, вам, возможно, придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Между тем симпатии к другим культурам и людям, страдающим в дальних странах, могут заставить вас действовать или сделать что-то, чтобы помочь. (Похвально.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете участвовать в принятии решений об общей собственности, наследстве, налогах, долгах или богатстве вашего партнера. Вы также можете заняться сбором средств, особенно потому, что вы сочувствуете определенному делу. Тем не менее, проверьте банковские реквизиты. Что-то неожиданное может повлиять на вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг или партнер может сегодня сделать что-то, что вас удивит. По всей вероятности, в хорошем смысле. У них хорошие чувства к вам, даже если они могут ослепить вас чем-то. К вам может прийти неожиданное приглашение. Если да, то скажите да!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня что-то неожиданное изменит ваш рабочий распорядок. Это может даже повлиять на домашнее животное или это может повлиять на ваше здоровье по какой-то причине. (Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастных случаев.) Тем не менее, это приятный день с несколькими сюрпризами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день, когда ваши дети немного подвержены несчастным случаям, а это значит, что родители должны быть особенно бдительными сегодня. Тем временем к вам может прийти неожиданное приглашение. Если это так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким. Если вы занимаетесь спортом, остерегайтесь несчастных случаев. Между тем, может расцвести новая любовь!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Таисия Повалий (1964) и актер Семен Стругачев (1957) сегодня отмечают с вами день рождения. У вас жизнерадостный, солнечный характер. Вы уверены в себе, щедры и дружелюбны. Этот год является для вас первым годом девятилетнего цикла, поэтому важно быть готовым к новым возможностям, начинаниям и приключениям и принять серьезные изменения в вашей жизни. Возможно, вы возьмете на себя руководящую роль.