Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 1 апреля 2023

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня до 23:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это начало прекрасных выходных для Овна. Принимайте приглашения пообщаться с другими, потому что это благоприятное для вас время. В частности, вам понравятся игровые мероприятия с детьми, а также общественные мероприятия, спортивные мероприятия, театр, кино и развлекательные развлечения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что в эти выходные ваше внимание сосредоточено на доме, семье и личной жизни, тем не менее, вам также понравится развлекаться дома. Вы хотите чувствовать себя в безопасности в знакомой обстановке и все же, вы также хотите чувствовать, что вы связаны с группой или чем-то большим, чем вы сами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас сегодня отличное настроение! Выходите и наслаждайтесь общением с другими, потому что вам есть что сказать! Короткие поездки понравятся. Вам также понравится узнавать что-то новое и общаться с братьями и сестрами, родственниками и соседями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые дела сегодня и завтра выглядят для вас превосходно. Некоторые из вас могут увидеть способы увеличить свой заработок. А пока доверяйте своим идеям по зарабатыванию денег, потому что они могут оказаться полезными. Совершая покупки, сохраняйте чеки, потому что у вас будет соблазн переборщить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличные выходные для вас, потому что Луна находится в вашем знаке. Это означает, что все будет идти своим чередом, даже если вы будете более возбудимыми и эмоциональными. Сделайте что-нибудь, чтобы уйти от всего этого. Любая смена обстановки будет приятной стимуляцией.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя вы хотите путешествовать и делать что-то другое, потому что чувствуете, что вам нужна смена обстановки. Вы также хотите замедлиться и расслабиться в эти выходные. Вы хотите побаловать себя. Это просто прекрасно. Инвестируйте в себя, потому что вы — ваш лучший ресурс.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими, потому что вы действительно чувствуете необходимость общаться с друзьями. В частности, вам понравятся группы и собрания, потому что вы хотите чувствовать себя вовлеченным и частью сцены. Поскольку у вас пробуждаются амбиции, другие будут слушать вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди замечают вас сегодня. На самом деле, они, кажется, знают подробности о вашей жизни, поэтому они обратятся к вам, чтобы поговорить. (Это может быть хорошо — или нет.) Сегодня вы добьетесь наибольшего, работая с другими людьми, особенно с людьми из других культур или контактами в других странах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасное время для отпуска, особенно если вы можете уехать в другое место. Даже отдых на выходных доставит вам удовольствие. Дело в том, что вы хотите сменить обстановку и хотите новых лиц, новых мест и новых занятий. Вам также будет интересно узнать что-то новое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные обсуждения сегодня пройдут хорошо, особенно потому, что вопросы о совместном имуществе, деньгах и практической помощи принесут вам пользу. Это хороший день, чтобы обсудить, как поделиться чем-то, например, наследством. Это также хорошее время, чтобы обсудить, как разделить обязанности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы должны идти более чем на полпути, имея дело с другими, что не имеет большого значения. На самом деле, вам понравится участвовать в группах, в неформальной обстановке или в общественных мероприятиях. Вам также понравится развлекаться дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Ищите способы увеличить свой доход. Исследуйте финансовые переговоры и возможности для более высокооплачиваемой работы. Доверьтесь своим идеям по зарабатыванию денег, потому что сегодня вы не боитесь мыслить масштабно.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Марина Яковлева (1959) и певец Сергей Лазарев (1983) отмечают свой день рождения сегодня. Вы оптимист, гибкий и быстро меняющийся. Вы следуете желанию своего сердца. Вы также разносторонне одарены и интересуетесь многими вещами. Этот год посвящен общению и наслаждению жизнью и вашими отношениями с другими. Взращивайте в себе счастье и красоту.