Ежедневный гороскоп сегодня: среда 9 ноября 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 7:00 до 8:45. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы испытываете привязанность к любимому человеку. Тем временем кто-то будет великодушен к вам, даря вам подарки или делая для вас одолжение. Вы можете заниматься сбором средств от имени кого-то, кто нуждается в помощи. Как бы то ни было, сегодня вы чувствуете сострадание и сочувствие к другим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете расслабиться, потому что вы больше не имеете дело с Полнолунием в своем знаке. На самом деле сегодня вас больше волнуют денежные вопросы и то, чем вы владеете. К счастью, отношения с партнерами и близкими друзьями уютные и взаимовыгодные. (Обнять было бы неплохо.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, что принесет вам немного удачи! Естественно, это делает вас немного более возбудимым и эмоциональным. При этом отношения с сослуживцами взаимно приятные. Вы хотите помочь кому-то, если можете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день для общения, особенно с романтическими интересами. Отношения с вашими детьми будут нежными и особенными. Это вдохновляющий день для художников или людей, связанных с миром развлечений или индустрией гостеприимства.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные отношения сегодня теплые и дружеские. Вы также можете заняться идеями косметического ремонта или чем-то связанным с ремонтом, потому что вы стремитесь сделать вещи более привлекательными в доме или в том месте, где вы живете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко ценить свое повседневное окружение, и это замечательно, потому что признательность всегда обогащает вашу жизнь. Отношения с братьями и сестрами, родственниками и соседями теплые и дружеские, поэтому вы хотите поболтать с другими и поделиться своими идеями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете привлечь к себе деньги. На самом деле, у вас могут быть отличные идеи для заработка? Вам понравится обсуждать эти идеи с кем-то еще, потому что сегодня вы хотите немного встряхнуться. Вы хотите приключений, веселья и возможности узнать что-то новое.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня все пойдет гладко, потому что Солнце, Меркурий и Венера находятся в вашем знаке, кроме того, Венера находится в нежных отношениях с симпатизирующим Нептуном. Это означает, что вы счастливы общаться с другими. Вы также будете заботиться о других и о том, что с ними происходит. Если вы можете помочь — вы это сделаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Некоторые из вас могут быть вовлечены в тайную любовную связь, особенно сегодня. (Что-то довольно уютное происходит за кулисами.) Тем не менее, поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам придется идти более чем на полпути, имея дело с другими. (Это происходит в течение двух с половиной дней каждый месяц.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией хороших друзей или членов группы, потому что вы чувствуете теплое сердце и рады видеть других. Возникает чувство взаимной симпатии и взаимопонимания с людьми. Вы также хотите приступить к работе и добиться успеха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы с радостью примете помощь начальства, родителей, учителей и VIP-персон, если они сделают вам предложение. На самом деле, у некоторых из вас могут развиться близкие отношения — романтика или захватывающий флирт. Между тем, это отличный день, чтобы отпраздновать и пообщаться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это чудесный день, чтобы путешествовать или сделать что-то, чтобы сбежать от ваших обязанностей и забот. Некоторые из вас могут завести новый роман с кем-то другим. Вы также можете захотеть отдохнуть дома.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Александра Пахмутова (1929) и актер Иван Стебунов (1981) отмечают свой день рождения сегодня. Вы склонны к риску и готовы исследовать множество различных аспектов жизни. Вы интуитивны, осведомлены и отлично решаете проблемы. Этот год — время для вас, чтобы получить признание за ваши прошлые усилия. Браво! Ожидайте продвижения по службе, наград и признания, которых вы заслуживаете.