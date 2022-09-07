Ежедневный гороскоп сегодня: среда 7 сентября 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

О счастливый день! Это отличный день, чтобы поболтать с другими, потому что люди дружелюбны и готовы к сотрудничеству. Возможно, вам понравится короткая поездка. Вам, безусловно, понравится быть в компании других и обмениваться умными идеями взад и вперед. Вы в ударе!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди замечают вас сегодня, особенно начальство, родители и VIP-персоны. Это хорошо, потому что вам легко произвести впечатление на людей, особенно умными идеями, связанными с работой. Вы также можете увидеть практические подходы к чему-то, что в конечном итоге увеличит ваш доход или принесет деньги.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы путешествий звучат захватывающе сегодня! Они могут включать в себя будущий отпуск или что-то связанное с одним из ваших детей. У вас есть энергия, которую нужно сжигать, поэтому вы готовы сотрудничать с другими и исследовать новые возможности, особенно с зарубежными странами или с другими культурами. Вы готовы на все!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для поиска сотрудничества с другими в вопросах сохранения вашего богатства или поиска нового подхода к общему имуществу, наследованию или поиску решения проблемы со страховкой. Кто-то может быть готов помочь вам с ремонтом дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для ведения бизнеса с другими. Это также идеальный день для поиска поддержки группы, клуба или ассоциации. Обсуждения с братьями и сестрами, родственниками и соседями будут положительными. Вы будете наслаждаться физическими видами спорта, особенно соревновательной деятельностью!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы сделаете невероятно много на работе или с любой задачей, которую сегодня перед собой поставите. Доверяйте своим идеям заработка. Засучите рукава и возьмитесь за дело, потому что ваши амбиции в сочетании с сотрудничеством с другими принесут вам результаты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы объединить усилия с другими, чтобы достичь всего, чего вы хотите. Это может быть связано с работой или возможно, с высшим образованием, юридическими вопросами, медициной, издательским делом или средствами массовой информации. Или может быть, вы хотите общаться! Оба варианта превосходны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Домашние и семейные дискуссии о деньгах, наследстве, общем имуществе и споры о разделенных обязанностях сегодня пройдут хорошо. Это потому, что люди открыты для сотрудничества. Кроме того, у них могут быть новаторские идеи и свежий подход к чему-либо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других, особенно молодых людей. Все полны энтузиазма и стремятся работать друг с другом, что воодушевляет. (Примечание: поскольку в настоящее время вы производите большое впечатление на боссов и VIP-персон, ваша способность работать с другими заставит вас блистать!)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день, чтобы заявить о себе боссу или кому-то из авторитетных лиц. (Это могут быть родители или даже полиция.) Коллеги, банкиры и все, кто входит в ваше уравнение, помогут вам достичь ваших целей сегодня. Говорите, потому что другие будут слушать вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это определенно тот день, когда нужно добиваться того, чего вы хотите. Луна находится в вашем знаке, что открывает людям путь к согласию с вами. Кроме того, благоприятны общественные мероприятия, спортивные мероприятия и общение с детьми. Отличный день для путешествий!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые обсуждения, а также практическая и финансовая поддержка, в которой вы нуждаетесь, помогут вам урегулировать трудности и хаотические ситуации дома или с членом семьи. Вы почувствуете себя лучше, когда эти вопросы будут решены. Гармония дома дарит всем ощущение тепла в животике.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Глория Гейнор (1943) и режиссер Кирилл Серебренников (1969) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы сосредоточены, настойчивы и трудолюбивы. Вы также остро наблюдательны за людьми и своим окружением. Ничто не ускользает от вас. Вы часто предпочитаете скрывать свою чувствительность. В этом году вы будете усердно работать над созданием чего-либо либо в физическом смысле, либо путем создания внутренних структур в своей жизни. Вы можете добиться многого.