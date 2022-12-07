Ежедневный гороскоп сегодня: среда 7 декабря 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Пик полнолуния в Близнецах сегодня вечером.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно! Это подверженный несчастным случаям день, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Успокойтесь. Используйте свой здравый смысл. Избегайте споров с другими, которые возникнут сегодня из-за энергии Полнолуния.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте споров об общем имуществе, деньгах и доходах. По общему признанию, трудно избежать этих споров, потому что сегодняшнее Полнолуние усугубит эти значения для вашего знака. Кроме того, вы никогда не бываете равнодушны к деньгам.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня полнолуние в вашем знаке. (Происходит раз в год.) И это конкретное Полнолуние совпадает с ретроградным Марсом. Это легко позволяет старым обидам гноиться и чувствовать обиду на что-то из прошлого. Расслабьтесь. Двигайтесь вперед.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сложный день на работе из-за Полнолуния и возможно, с вашим питомцем и вашим здоровьем. Прекратите воспроизводить прошлые обиды, потому что это пустая трата вашего драгоценного времени и энергии. Все, что у вас есть сейчас. Прошлое — это память, будущее — это надежда.

Лев (23 июля — 22 августа)

Постарайтесь сегодня избегать ссор с друзьями или членами групп. Или, возможно, эти споры будут происходить с вашими детьми или романтическим партнером? Это потому, что Полнолуние сегодня может напомнить вам о старых травмах и обидах. Отпустите ситуацию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее полнолуние создает классическое перетягивание каната между домом и семьей против вашей карьеры и общественной репутации. Вы можете чувствовать себя обиженным чем-то в прошлом, что нанесло ущерб вашей репутации. Не ввязывайтесь в это снова. Это пустая трата энергии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, потому что этот день подвержен несчастным случаям из-за энергии Полнолуния. Вы можете оказаться вовлеченным в религиозные или политические споры из прошлого, которые все еще жалят или заставляют вас чувствовать обиду. Зачем носить с собой этот багаж? Отпустите его и облегчите свою ношу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не ввязывайтесь в споры об общей собственности, налогах, долгах, наследстве и финансовых вопросах, особенно если вы возмущены тем, как что-то решалось в прошлом. Возможно, вы все еще чувствуете эту травму. Но изменит ли что-нибудь ваша боль? Это только беспокоит вас. Время двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня происходит единственное в году Полнолуние напротив вашего знака. Чтобы еще больше усугубить ситуацию, он выровнен с ретроградным Марсом. Это означает, что вы можете быть захвачены старыми обидами из прошлого, чувствами, которые мешают вам наслаждаться этими отношениями. Стоит ли оно того?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны на работе сегодня. Точно так же будьте осторожны со своим питомцем и даже со своим здоровьем, потому что сегодняшнее полнолуние может что-то усугубить или спровоцировать. Это могло создать напряжение. Это также может заставить вас перефразировать прошлые обиды. Расслабьтесь для вашего же блага. Отпустите ситуацию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтические разочарования и боль из прошлого могут выйти на поверхность с сегодняшним полнолунием. Для некоторых эти старые обиды могут быть связаны с общением с одним из ваших детей. Так трудно простить и отпустить, я знаю. Но зачем ходить с камешком в ботинке?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с авторитетными фигурами и родителями сегодня напряжены из-за Полнолуния. Возможно, это вызывает плохие чувства и гнев из прошлого. Поскольку счастливый Юпитер сейчас находится в вашем знаке, у вас есть щедрость. У вас есть мудрость прощать. Будьте мудрым.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Сергей Мазаев (1959) и музыкант и лидер группы «Звери» Рома Зверь (1977) разделяют сегодня с вами день рождения. У вас прекрасный интеллект, который дает вам глубокое понимание и знание окружающего мира. Вы сострадательны, заботливы, и у многих из вас сильные духовные ценности. В этом году у вас больше одиночества, потому что это год обучения, учебы и обучения. Вы также можете обновить свои духовные убеждения.