Ежедневный гороскоп сегодня: среда 5 октября 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 18:30 по . Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-то постарше или поопытнее может разрушить ваш парад сегодня. Возможно, они скажут или сделают что-то, что повлияет на ваше имущество или ваше богатство? Они могут отказать в разрешении на что-то? С другой стороны, это может быть шанс перенять опыт кого-то старше или мудрее. В любом случае держите глаза открытыми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это тяжелый день, чтобы иметь дело с боссами, родителями, полицией и VIP-персонами. Если вы спросите их о чем-то, они ответят: «Нет». Вас могут застать врасплох. Вас могут арестовать за то, что вы сделали. Действуйте осторожно! (Что случилось со вчерашними отличными флюидами?)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы путешествия сегодня могут быть нарушены. Или, возможно, правила и нормы станут препятствием для вас как в путешествии, так и в работе с высшим образованием, издательским делом, медициной и юриспруденцией. Что-то, вероятно, остановит вас на вашем пути. Оставайтесь позитивными и будьте внимательны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Проверьте банковские и финансовые вопросы, потому что сегодня произойдет что-то неожиданное. У вас могут внезапно возникнуть проблемы с доступом к деньгам или ресурсам, которые вы ожидали получить. Возможны препятствия и проблемы. К счастью, член семьи может помочь и помочь вам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя партнеры и близкие друзья могут бросить холодную воду на ваши предложения; по иронии судьбы, вы могли бы собрать что-то вместе сегодня, потому что вы убедительны и убедительны. Тем не менее авторитетная фигура может застать вас врасплох. Осторожность. Не расстраивайтесь, если кто-то попытается придраться к званию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Проблемы, связанные с работой с другими странами или людьми из других культур, сегодня могут столкнуться с некоторыми препятствиями. Что-то может быть отменено или заблокировано. Вашим делом могут заниматься надзиратели. К счастью, в целом финансовые вопросы благоприятствуют. Идите с тем, что работает и будьте осторожны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть бдительными сегодня, потому что это может быть опасный день для ваших детей. Помните об этом. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. Правила, положения или препятствия могут повлиять на спорт, общественные мероприятия и детей. Заранее проверьте факты и детали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Запаситесь холодильником, потому что сегодня дома может произойти что-то необычное. Может зайти компания-сюрприз, или кто-то из родителей или пожилой член семьи может потребовать уделить вам время. Делайте все возможное, чтобы подготовиться к неожиданностям. (Еда и питье всегда помогают в ситуации.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Между тем, легко увлечься негативным нарративом, который вызывает беспокойство. Не делай этого с собой. Марк Твен сказал: «Некоторые из худших вещей в моей жизни никогда не случались».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими финансами, потому что это сложный день для денег. Например, вы можете найти деньги; вы можете потерять деньги. Кроме того, сделайте все возможное, чтобы защитить свои вещи от потери, кражи или повреждения. Будете начеку!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя более консервативным, более замкнутым и сдержанным. И все же, по иронии судьбы, вы также можете почувствовать бунт, или может произойти что-то неожиданное. Это определенно смешанная сумка. Притормози и будь в курсе всего, что происходит вокруг тебя. Если происходит что-то неожиданное — не реагируйте слишком остро. Не принимайте близко к сердцу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете чувствовать себя отрезанным от других, немного одиноким. Вполне возможно, что это вы выбираете не обращаться к другим. Возможно, вы даже захотите спрятаться. (Один из таких дней.) Возможно, что-то, происходящее за кулисами, заставляет вас чувствовать себя в чем-то неуверенным. Расслабьтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Инна Чурикова (1943) и актриса Кейт Уинслет (1975) сегодня отмечают день рождения. Вы трудолюбивый. Вы верны и часто преданы делу. Вы цените справедливость и будете бороться за права других. Наслаждайтесь общением и хорошей жизнью в этом году. Воспитывайте счастье и красоту внутри себя. Могут появиться старые друзья, чтобы возродить отношения. Наслаждайтесь!