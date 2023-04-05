Ежедневный гороскоп сегодня: среда 5 апреля 2023

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Пик полнолуния в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы с другими, так как сегодняшнее Полнолуние начинает достигать максимума напротив вашего знака. Это происходит только раз в году и когда это происходит, это создает напряжение в отношениях с самыми близкими вам людьми. Солнце и Юпитер в вашем знаке, вы смеетесь! Вы можете быть позитивны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Напряженность в отношениях с коллегами, а также с людьми, занимающимися вашим здоровьем, или даже с вашим домашним животным, может возникнуть сегодня, когда сегодня полнолуние достигает пика. Это означает, что что-то может прийти в голову. Возможно, вам захочется поговорить о чем-то, потому что вы чувствуете, что пришло время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы с детьми сегодня, потому что они чувствуют полнолуние так же, как и вы. Даже ваш питомец. Это потому, что Луна имеет гравитационное притяжение к водоемам, отсюда и океанские приливы. Будьте терпеливы с любовниками, социальными ситуациями и спортом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете чувствовать разрыв между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры и вашей общественной репутации. Это случается два раза в год для вас. В этом случае вы не можете игнорировать свою карьеру и репутацию, которую вы имеете среди коллег.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что энергия сегодняшнего Полнолуния может привести к несчастному случаю. Этот несчастный случай может быть словесным ляпом или физическим несчастным случаем. Притормозите и успокойтесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может возникнуть какая-то финансовая проблема из-за энергии Полнолуния. Это может быть связано с долгами или чем-то, что вы должны кому-то еще. Или это может касаться ваших обязанностей перед кем-то или за кого-то. Надеюсь, вы решите это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вечером происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год, что вероятно, создаст повышенную напряженность между вами и самыми близкими вам людьми, такими как супруги, партнеры и дорогие друзья. Зная это заранее, можно попытаться пойти на компромисс и запастись терпением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Трудности с коллегами могут возникнуть сегодня, поскольку энергия накапливается перед сегодняшним Полнолунием. Вы можете почувствовать столкновение с кем-то по поводу того, как что-то сделать. Пусть эта энергия пройдет, потому что через 48 часов все вернется на круги своя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете столкнуться с трудностями со своими детьми или с романтическим партнером. Может быть сложно иметь дело с группой, особенно если она связана со спортом или с соревнованием. Это связано с тем, что полнолуние сегодня достигает своего пика. Будьте терпеливы к себе и другим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете почувствовать перетягивание каната между требованиями дома и семьи и требованиями вашей работы или вашей общественной репутации. Вы не можете угодить всем. В этом конкретном случае вы должны поставить дом и семью на первое место. Так оно и есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Несчастный случай не должен обязательно произойти, тем не менее, вы можете быть эмоционально отвлечены или напряжены из-за нарастания перед сегодняшним Полнолунием. Притормозите и успокойтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Энергия, которая накапливается перед сегодняшним Полнолунием, может расшевелить банк в финансовых вопросах или в чем-то, что связано с вашим имуществом или чем-то, что у вас есть. Это может даже повлиять на то, чем вы делитесь с кем-то еще, например, на совместное имущество или долг. К завтрашнему дню все прояснится.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Кустинская (1938-2012), актриса Эвелина Бледанс (1969) и певица Агнета Фельтског (1950) участница одной из самых успешных групп «АВВА» родились в этот день. Вы очень принципиальны и всегда работаете. Вы стремитесь к успеху и совершенству во всем, что делаете. Вы хотите безопасности и стабильности. Это год обучения для вас. Исследуйте философии и системы убеждений, которые дадут вам лучшее самосознание и лучшее понимание того, что важно.